Ούτε οι εξοντωτικοί δασμοί του πενήντα τοις εκατό στο αλουμίνιο και του είκοσι πέντε τοις εκατό στα παράγωγα προϊόντα, στάθηκαν ικανοί να φρενάρουν την ορμή των ελληνικών βιομηχανιών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με την έκθεση του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας στην Ουάσιγκτον, η αξία των ελληνικών εξαγωγών εκτινάχθηκε στο οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2026 στα 167,03 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας άλμα τριάντα τεσσάρων κόμμα επτά τοις εκατό, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, και διπλασιάζοντας σχεδόν τις επιδόσεις του 2024.

Το μυστικό πίσω από την εκρηκτική αυτή δυναμική εντοπίζεται στη διαρθρωτική αδυναμία της αμερικανικής αγοράς να αυτοτροφοδοτηθεί.

Με την πρωτογενή παραγωγή των ΗΠΑ να συρρικνώνεται διαρκώς λόγω υπέρογκου ενεργειακού κόστους και παρωχημένων μονάδων, η υπερατλαντική μεταποίηση στρέφεται αναγκαστικά σε αξιόπιστους διεθνείς προμηθευτές, απορροφώντας το επιπλέον κόστος των δασμών.

Η εξάρτηση αυτή εκτίναξε τις ελληνικές εξαγωγές κατά είκοσι ένα κόμμα τέσσερα τοις εκατό σε όγκο, φτάνοντας τα τριάντα δύο κόμμα ογδόντα δύο εκατομμύρια κιλά, ενώ η μέση τιμή μονάδας των ελληνικών φορτίων σκαρφάλωσε στα πέντε κόμμα μηδέν εννέα ευρώ ανά κιλό.

Την ίδια στιγμή, οι αμερικανικές εισαγωγές προς τη χώρα μας περιορίστηκαν στα μόλις τέσσερα κόμμα μηδέν πέντε εκατομμύρια ευρώ, διευρύνοντας εντυπωσιακά το εμπορικό ισοζύγιο υπέρ της Ελλάδας.

Η μεγάλη μάχη κερδίζεται στα ενδιάμεσα βιομηχανικά προϊόντα, με τις πλάκες και τα φύλλα αλουμινίου να αποτελούν την αδιαμφισβήτητη ατμομηχανή των πωλήσεων.

Η συγκεκριμένη κατηγορία συγκεντρώνει το ογδόντα τέσσερα κόμμα πέντε τοις εκατό του συνόλου των εξαγωγών, εκτοξεύοντας την αξία της από τα ενενήντα πέντε εκατομμύρια ευρώ το 2025 στα εκατόν σαράντα ένα εκατομμύρια ευρώ, το 2026.

Αντίθετα, στα τελικά προϊόντα όπως τα κουφώματα και το αλουμινόχαρτο η εικόνα παραμένει καθηλωμένη, υπογραμμίζοντας ότι η αμερικανική όρεξη εστιάζει αποκλειστικά στις πρώτες ύλες που τροφοδοτούν τα εργοστάσιά της.

Με την καθαρή εξάρτηση των ΗΠΑ από εισαγωγές να αγγίζει το εξήντα τοις εκατό της εγχώριας κατανάλωσης και τους τομείς των μεταφορών, της ηλεκτροκίνησης και της συσκευασίας να ζητούν διαρκώς μέταλλο, οι προοπτικές για την ελληνική βιομηχανία διαγράφονται ευοίωνες.

Όσο η αμερικανική παραγωγή αδυνατεί να καλύψει το τεράστιο κενό της εγχώριας ζήτησης των εβδομήντα δισεκατομμυρίων δολαρίων, το ελληνικό αλουμίνιο θα παραμένει ένας αναντικατάστατος κρίκος στην υπερατλαντική παραγωγική αλυσίδα.