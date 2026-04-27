Στην ανάλυση των εμπορικών σχέσεων Ελλάδας και Γαλλίας προχώρησε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς.

Το Επιμελητήριο εστιάζει σε έξι άξονες αναφέροντας τα παρακάτω:

1. Γενικό πλαίσιο: Η Ελλάδα και η Γαλλία έχουν ιστορικά στενούς δεσμούς, οι οποίοι εκτείνονται και στην οικονομία. Η Γαλλία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με συνεργασία σε τομείς όπως τουρισμός, αμυντική βιομηχανία, ενέργεια και τεχνολογία.

Ο συνολικός όγκος του διμερούς εμπορίου σύμφωνα με τα στοιχεία του 2025 ανέρχεται σε 3,3 δις ευρώ.

2. Εξαγωγές και εισαγωγές

* Ελληνικές εξαγωγές προς Γαλλία 800 εκ. ευρώ με κύριες κατηγορίες:

* Τρόφιμα και ποτά (ελαιόλαδο, κρασί, φέτα) 350 εκ. ευρώ

* Βιομηχανικά προϊόντα και μηχανήματα 300 εκ. ευρώ

* Φαρμακευτικά και καλλυντικά προϊόντα 150 εκ. ευρώ

* Γαλλικές εξαγωγές προς Ελλάδα 2 δις ευρώ με κύριες κατηγορίες:

* Μηχανολογικός και βιομηχανικός εξοπλισμός 750 εκ. ευρώ

* Αυτοκίνητα και ανταλλακτικά 900 εκ. ευρώ

* Προϊόντα πολυτελείας και καλλυντικά 700 εκ. ευρώ

3. Επενδύσεις: Η Γαλλία είναι από τους επενδυτές στην Ελλάδα, ειδικά στους τομείς ενέργειας, υποδομών και άμυνας.

* Γαλλικές επενδύσεις στην Ελλάδα: Η Γαλλία συμμετέχει σε μεγάλα έργα υποδομών, όπως λιμάνια και αεροδρόμια, καθώς και σε ενεργειακά έργα (ΑΠΕ και φυσικό αέριο).

* Ελληνικές επενδύσεις στη Γαλλία: Περίπου 100 εκ. στη βιομηχανία, στον τουρισμό, την εστίαση και την τεχνολογία.

4. Τομέας του τουρισμού: Η Γαλλία είναι μία από τις μεγαλύτερες αγορές τουριστών για την Ελλάδα. Κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες Γάλλοι επισκέπτονται ελληνικά νησιά και πόλεις, ενισχύοντας σημαντικά την ελληνική οικονομία.

5. Στρατηγική συνεργασία: Η Ελλάδα και η Γαλλία συνεργάζονται σε στρατηγικά έργα, όπως:

* Αμυντική βιομηχανία (αγορά γαλλικών φρεγατών και αεροσκαφών)

* Ενέργεια και περιβαλλοντικά έργα

* Καινοτομία και τεχνολογία

6. Στατιστικά μακροοικονομικά στοιχεία

* Η Γαλλία έχει ετήσιο ΑΕΠ 2,9 τρις ευρώ, ανάπτυξη 0,9%, πληθωρισμό 2%, ανεργία 7,3%, χρέος 113% και κατά κεφαλήν εισόδημα 42.594 ευρώ.

* Ο δείκτης επιχειρηματικού κλίματος στη Γαλλία το α’ τρίμηνο του 2026 επιδεινώθηκε κατά 2 μονάδες.