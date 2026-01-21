Στο ανώτατο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στέλνει το Ευρωκοινοβούλιο την εμπορική συμφωνία Mercosur, λίγες ημέρες μετά την επίτευξή της.

Σύμφωνα με το Reuters, πρόκειται για εξέλιξη που θα μπορούσε να καθυστερήσει την υλοποίησή της έως και για δύο χρόνια ή ακόμη και να την «εκτροχιάσει».

Η συμφωνία -μεταξύ Ε.Ε. και Αργεντινής, Βραζιλίας, Ουρουγουάης και Παραγουάης- υπεγράφη και επίσημα το περασμένο Σάββατο, έπειτα από 26 χρόνια συνομιλιών και εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων από κάποιες χώρες, κυρίως τη Γαλλία και την Πολωνία.

Για να εφαρμοστεί πάντως θα πρέπει να εγκριθεί από το Ευρωκοινοβούλιο, κάτι που μετά τις σημερινές εξελίξεις φαίνεται πως μπαίνει στον «πάγο».