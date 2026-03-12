Το κοινοβούλιο της Νότιας Κορέας ενέκρινε σήμερα σχέδιο επενδύσεων 350 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που συνδέεται με εμπορική συμφωνία που συνήφθη πέρυσι με τις ΗΠΑ, αφού η Ουάσινγκτον ξεκίνησε νέες έρευνες για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές σε ορισμένες χώρες, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και η Νότια Κορέα.

Στο πλαίσιο συμφωνίας που συνήφθη τον Οκτώβριο με την Ουάσινγκτον, η Σεούλ είχε δεσμευτεί να επενδύσει 350 δισεκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ, εκ των οποίων 150 στη συνεργασία στον τομέα της ναυπηγικής. Τα υπόλοιπα θα κατανεμηθούν σε διάφορους στρατηγικούς τομείς, όπως οι ημιαγωγοί.

Η συμφωνία αυτή προβλέπει σε αντάλλαγμα μείωση των τελωνειακών δασμών στις νοτιοκορεατικές εξαγωγές, από 25% σε 15%, στο πλαίσιο των τελωνειακών δασμών που επέβαλε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Ωστόσο τον Ιανουάριο οι ΗΠΑ απείλησαν να ξανανεβάσουν το ποσοστό στο 25%, δηλώνοντας ότι το νοτιοκορεατικό κοινοβούλιο “δεν σέβεται τη συμφωνία του” μη ψηφίζοντας αρκετά γρήγορα το νομοσχέδιο που είναι απαραίτητο για τις επενδύσεις.

Ο νόμος αυτός υιοθετήθηκε τελικά με την υποστήριξη του κυβερνώντος κόμματος και του κύριου κόμματος της αντιπολίτευσης, του Κόμματος Λαϊκής Εξουσίας (PPP), με 226 ψήφους υπέρ έναντι 8 κατά.

«Με την υιοθέτηση αυτού του ειδικού νόμου, τίθενται πλέον οι θεσμικές και νομικές βάσεις που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή της συμφωνίας για τους τελωνειακούς δασμούς ανάμεσα στη Νότια Κορέα και τις ΗΠΑ», δήλωσε ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Λι Τζε Μιουνγκ.

Η ψηφοφορία αυτή έρχεται αφού η Ουάσινγκτον ξεκίνησε χθες, Τετάρτη, σειρά ερευνών που αποσκοπούν να τεκμηριώσουν οικονομικές ζημίες που υπέστησαν οι ΗΠΑ.

Στο στόχαστρό τους βρίσκονται αρκετές χώρες, μεταξύ των οποίων η Νότια Κορέα, και αυτές ανοίγουν τον δρόμο για την επιβολή κυρώσεων, όπως νέους τελωνειακούς δασμούς.

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ακύρωσε τον Φεβρουάριο τελωνειακούς δασμούς που είχε επιβάλει αρχικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, κρίνοντας ότι υπερέβη τις εξουσίες του.

Η απόφαση αυτή δεν αφορά τους τομεακούς δασμούς που είχε επιβάλει ο Αμερικανός πρόεδρος, κυρίως στον χάλυβα και τα αυτοκίνητα.

Όσον αφορά τους υπόλοιπους, ο Αμερικανός πρόεδρος επέβαλε εκ νέου πολύ γρήγορα, ήδη από την Τρίτη, νέο επιπλέον δασμό 10% για χρονική περίοδο που δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 150 μέρες.