Φόροι ή η αποθέωση της αισχροκέρδειας; Ό,τι και να είναι, φαίνεται, ότι οι πολίτες έχουν τρελαθεί από το «ράλι» των καυσίμων, αφού οι τιμές της αμόλυβδης έχουν εκτοξευτεί πάνω από 2 ευρώ.

Μπροστά σε αυτό το σκηνικό που διαμορφώνεται, οι καταναλωτές προσπαθούν να καταλάβουν γιατί πληρώνουν τα καύσιμα «χρυσά».

Κάποιοι λένε ότι είναι η βαριά φορολογία που ευθύνεται για την ακρίβεια. Άλλοι λένε ότι φταίνε τα διυλιστήρια, τα οποία έχουν βρει τρόπο να πουλάνε ακριβά με πρόσχημα την ενεργειακή κρίση, τον πόλεμο στην Ουκρανία ή τον πόλεμο Ιράν – ΗΠΑ. Όποια και να είναι η αιτία, πολλοί είναι αυτοί που θυμίζουν ότι χρόνια πριν ζήσαμε ανάλογες κρίσεις, αλλά ποτέ δεν υπήρξε αυτή η ακρίβεια.

Εύλογα, λοιπόν, αναρωτιέται και ο Ιταλός καταναλωτής της φωτογραφίας μας, ο οποίος κρατάει ένα πανό στο οποίο γράφει:

Το 2008 η τιμή του πετρελαίου ήταν 147 δολάρια το βαρέλι, και η τιμή της βενζίνης ήταν 1,51 ευρώ/λίτρο.

Το 2026 με το πετρέλαιο στα 86 δολάρια το βαρέλι, η τιμή της βενζίνης είναι 2,16 ευρώ το λίτρο.

Έχει άδικο; Τα συμπεράσματα δικά σας…

Για να δούμε όμως τι γινόταν το 2008 στην Ελλάδα και τι γίνεται σήμερα

Ψάξαμε στο αρχείο και βλέποντας τα στοιχεία από την Ελλάδα, μείναμε έκπληκτοι. Δείτε για να καταλάβετε:

Το 2008, η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στην Ελλάδα κυμάνθηκε κατά μέσο όρο περίπου από 1,10 έως 1,35 ευρώ το λίτρο, ανάλογα με την περίοδο και το ιστορικό ρεκόρ του αργού πετρελαίου, ενώ το πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης κινήθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα.

Η πορεία της τιμής του βαρελιού το 2008

Το 2008 ήταν μια ιστορική χρονιά ακραίων διακυμάνσεων για τον «μαύρο χρυσό». Η τιμή του βαρελιού διεθνώς κατέγραψε το απόλυτο ιστορικό της ρεκόρ το καλοκαίρι εκείνης της χρονιάς, για να καταρρεύσει θεαματικά λίγους μήνες μετά, λόγω της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης. Συγκεκριμένα, το ιστορικό υψηλό σημειώθηκε τον Ιούλιο του 2008. Στις 11 Ιουλίου 2008, η τιμή του αργού πετρελαίου (WTI και Brent) εκτινάχθηκε στο ρεκόρ των 147,27 δολαρίων το βαρέλι.

Γιατί τότε η βενζίνη στην Ελλάδα είχε μόνο 1,30 ευρώ;

Αν αναρωτιέστε γιατί με 147 δολάρια το βαρέλι το 2008, η βενζίνη στην Ελλάδα είχε γύρω στο 1,30–1,35 €/λίτρο, ενώ σε μεταγενέστερες κρίσεις με φθηνότερο βαρέλι, όπως στις μέρες μας, ξεπέρασε τα 2,00 ευρώ, η απάντηση κρύβεται σε δύο παράγοντες, όπως λένε οι οικονομολόγοι:

– Οι φόροι: Το 2008 ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ) και ο ΦΠΑ στα καύσιμα στην Ελλάδα ήταν πολύ χαμηλότεροι. Μετά τα μνημόνια, οι φόροι αυτοί αυξήθηκαν κατακόρυφα, με αποτέλεσμα σήμερα, πάνω από το μισό της τιμής που πληρώνουμε στο πρατήριο, να είναι καθαροί φόροι.

-Η ισοτιμία ευρώ/δολαρίου: Το 2008, το ευρώ ήταν πανίσχυρο έναντι του δολαρίου, (άγγιξε ακόμα και το 1,60 δολάριο/ευρώ). Επειδή το πετρέλαιο αγοράζεται διεθνώς σε δολάρια, το ισχυρό ευρώ λειτουργούσε ως «ασπίδα», απορροφώντας μεγάλο μέρος της ανόδου για τις ευρωπαϊκές χώρες.