«Τα τελευταία χρόνια, η περίοδος των προσφορών, λόγω “Black Friday”, έχει μετατραπεί σε ένα άτυπο “Black Month” το οποίο προηγουμένως παγώνει την κατανάλωση και στη συνέχεια αποσπά τζίρο από τον Δεκέμβριο, που αποτελεί τον παραδοσιακά ισχυρότερο μήνα του έτους».

Αυτό υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς, σχετικά με την πορεία του λιανικού εμπορίου τον Νοέμβριο και την επίδραση της “Black Friday” στις πωλήσεις.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η πραγματική εικόνα της αγοράς καταγράφεται στα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, μέσω του Δείκτη Όγκου στο λιανικό εμπόριο εκτός τροφίμων, καυσίμων και οχημάτων, δηλαδή στον δείκτη που αποτυπώνει τις πραγματικές πωλήσεις στους κλάδους που επηρεάζονται από τη Black Friday και την εορταστική περίοδο.

Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία, το Δ΄ τρίμηνο του 2022 κατέγραψε άνοδο, το 2023 εμφάνισε επιστροφή σε αρνητική μεταβολή ενώ το Δ΄ τρίμηνο του 2024 σημείωσε περαιτέρω μείωση του δείκτη όγκου.

Η διαδοχική αυτή πορεία, κατά τον ΕΣΠ, υπογραμμίζει ότι το κρίσιμο τελευταίο τρίμηνο της χρονιάς, το οποίο περιλαμβάνει τόσο την περίοδο των προσφορών όσο και την εορταστική αγορά, δείχνει φθίνουσα πραγματική κατανάλωση δύο συνεχόμενες χρονιές.

Επομένως, τονίσει ο σύλλογος, τα στοιχεία ενός μήνα και ειδικά ενός μήνα που ενισχύεται τεχνητά από παρατεταμένες προσφορές, δεν μπορούν να αποτυπώσουν την ολοκληρωμένη εικόνα της αγοράς.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΣΠ Θοδωρής Καπράλος:

«Τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον δείκτη όγκου εκτός τροφίμων, καυσίμων και οχημάτων δείχνουν ότι το Δ΄ τρίμηνο των τελευταίων ετών ακολουθεί σταθερά πτωτική τροχιά. Αυτό σημαίνει, ότι το λεγόμενο “Black Month” δεν ενισχύει τον συνολικό τζίρο, απλώς τον μετακινεί.

Παγώνει την αγορά πριν τις προσφορές και αφαιρεί δυναμική από την εορταστική περίοδο. Για να έχουμε πραγματική εικόνα της αγοράς, πρέπει να μιλάμε για το σύνολο του Δ΄ τριμήνου και όχι μόνο για έναν μήνα που μπορεί να δημιουργεί στρεβλές εντυπώσεις».

Υπενθυμίζεται ότι η Black Friday είναι στις 29 Νοεμβρίου, ενώ τρεις ημέρες αργότερα, τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου θα ακολουθεί η Cyber Monday και την Κυριακή είναι ανοικτά τα μαγαζιά.

Πηγή: Εμπορικός Σύλλογος Πειραιά