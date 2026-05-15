Η κυβέρνηση πανηγυρίζει για ένα πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,175 δισ. ευρώ στο πρώτο τετράμηνο του 2026, όμως μια προσεκτική ανάγνωση των στοιχείων αποκαλύπτει μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα. Οι πολίτες λυγίζουν κάτω από το βάρος των απλήρωτων οφειλών, που αυξάνονται σταθερά αντί να μειώνονται.

Το πλεόνασμα αυτό δεν προκύπτει από την δυναμική ανάπτυξη της οικονομίας, αλλά από ένα επικίνδυνο μείγμα φορολογικής επιδρομής, ετεροχρονισμού δαπανών και λογιστικών τεχνασμάτων.

Η «μαγική εικόνα» των αριθμών

Η «υπέρβαση» που διαφημίζει το Υπουργείο Οικονομικών στηρίζεται σε πρόωρες εισπράξεις από το Ταμείο Ανάκαμψης (884 εκατ. ευρώ) και δόσεις από παραχωρήσεις (Εγνατία, Καζίνο Ελληνικού), οι οποίες απλώς μεταφέρθηκαν χρονικά για να ωθήσουν τεχνητά το αποτέλεσμα.

Πίσω από τη βιτρίνα των δισεκατομμυρίων κρύβεται η σκληρή αλήθεια.

Φρένο πληρωμών στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Οι επενδυτικές δαπάνες εμφανίζονται μειωμένες κατά 593 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Η κυβέρνηση «κόβει» από την ανάπτυξη και τις υποδομές για να παρουσιάσει φουσκωμένα πλεονάσματα.

Καθυστέρηση εκτέλεσης δαπανών

Πάνω από 1 δισ. ευρώ αφορούν ετεροχρονισμούς σε εξοπλιστικά προγράμματα, επενδύσεις και μεταβιβάσεις σε φορείς. Με απλά λόγια, το κράτος «κρύβει» χρέη προς τρίτους για να φαίνεται πλούσιο στις εκθέσεις.

Φορολογική Αφαίμαξη

Τα καθαρά έσοδα ανήλθαν σε 25,165 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,1 δισ. έναντι του στόχου. Ενώ οι πολίτες λυγίζουν υπό το βάρος των ληξιπρόθεσμων οφειλών, το κράτος συνεχίζει να συσσωρεύει υπερέσοδα, λειτουργώντας ως ένας στυγνός εισπράκτορας που αρνείται να επιστρέψει την πλεονάζουσα ρευστότητα στην πραγματική οικονομία.

Ακόμη και η περιβόητη σύμβαση της Εγνατίας Οδού χρησιμοποιήθηκε για λογιστικά παιχνίδια, με τα 306 εκατ. ευρώ του ΦΠΑ να πηγαινοέρχονται μεταξύ κατηγοριών εσόδων και επιστροφών, δημιουργώντας μια πλασματική εικόνα κινητικότητας.

Την ώρα που οι κοινωνικές δαπάνες για την Υγεία και τις συγκοινωνίες παραμένουν καθηλωμένες στα ελάχιστα, το «πλεόνασμα» της κυβέρνησης αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι είναι το έλλειμμα των νοικοκυριών.