Ως ένα αποσπασματικό και σαφώς ανεπαρκές μέτρο, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν αρκεί για να αποκαταστήσει τον θεμιτό ανταγωνισμό, χαρακτηρίζει ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς τη σχεδιαζόμενη επιβολή προσωρινού τελωνειακού τέλους 3 ευρώ ανά κατηγορία προϊόντος για εισαγωγές μικροδεμάτων έως 150 ευρώ από τρίτες χώρες, που αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιουλίου 2026.

Παρά το γεγονός ότι ο Σύλλογος αναγνωρίζει το μέτρο ως μια πρώτη, δειλή ευρωπαϊκή αντίδραση απέναντι στη ραγδαία επέλαση των διεθνών ηλεκτρονικών πλατφορμών, ξεκαθαρίζει ότι πρόκειται για ένα ημιτελές βήμα.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση αδυνατεί από μόνη της να αναχαιτίσει τις σοβαρές στρεβλώσεις που υφίστανται οι ελληνικές και ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες βρίσκονται καθημερινά υπό καθεστώς ασφυκτικής πίεσης.

Η ανεπάρκεια του μέτρου γίνεται ακόμη πιο εμφανής αν αναλογιστεί κανείς το μέγεθος του προβλήματος, καθώς μόνο το 2025 εισήχθησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση περίπου 5,8 δισεκατομμύρια μικροδέματα, με το 90% αυτών να προέρχεται από την Κίνα.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον ανεξέλεγκτης έκρηξης του διασυνοριακού εμπορίου, το τέλος των 3 ευρώ φαντάζει ανίκανο να εξισορροπήσει την κατάσταση, ιδιαίτερα από τη στιγμή που η είσπραξή του δεν θα βαρύνει υποχρεωτικά τον τελικό καταναλωτή.

Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές διευκρινίσεις, το ποσό θα αποδίδεται μέσω του συστήματος IOSS από τις ίδιες τις πλατφόρμες, πράγμα που σημαίνει ότι αποτελεί καθαρά εμπορική τους επιλογή το αν θα απορροφήσουν το κόστος ή αν θα το μετακυλίσουν στις τιμές, εκμηδενίζοντας έτσι την όποια αποτρεπτική ισχύ του μέτρου.

Το κυριότερο ωστόσο στοιχείο που καθιστά το μέτρο ελλιπές είναι ότι αφήνει εντελώς άλυτο το κρισιμότερο πρόβλημα της αγοράς, που δεν είναι άλλο από την ασφάλεια και την ποιότητα των προϊόντων.

Εκατομμύρια δέματα συνεχίζουν να κατακλύζουν την ευρωπαϊκή αγορά χωρίς κανέναν ουσιαστικό έλεγχο για το αν πληρούν τις αυστηρές προδιαγραφές που επιβάλλονται νόμιμα στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Η συμμόρφωση με τη σήμανση CE, την ηλεκτρική ασφάλεια, τους περιορισμούς των επικίνδυνων χημικών ουσιών και την περιβαλλοντική νομοθεσία παραμένει γράμμα κενό για τα εισαγόμενα προϊόντα, δημιουργώντας μια αγορά δύο ταχυτήτων, όπου οι εγχώριες επιχειρήσεις υφίστανται εξοντωτικούς ελέγχους την ίδια στιγμή που οι διεθνείς πλατφόρμες απολαμβάνουν ένα ιδιότυπο καθεστώς ασυλίας.

Το 2025 εισήχθησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση περίπου 5,8 δισεκατομμύρια μικροδέματα, εκ των οποίων πάνω από το 90% προερχόταν από την Κίνα.

Αυτή η έκρηξη του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου έχει δημιουργήσει σοβαρές στρεβλώσεις στην αγορά, ασκώντας έντονες πιέσεις στις ελληνικές και ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα ευρωπαϊκές διευκρινίσεις, το νέο τέλος δεν θα εισπράττεται κατ’ ανάγκη από τον τελικό καταναλωτή, αλλά θα αποδίδεται μέσω του νέου καθεστώτος ευθύνης των ηλεκτρονικών πλατφορμών και των εγγεγραμμένων πωλητών στο σύστημα IOSS. Εάν το κόστος θα απορροφηθεί από τις ίδιες τις πλατφόρμες ή θα μετακυλιστεί στις τελικές τιμές αποτελεί εμπορική επιλογή κάθε επιχείρησης.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς επισημαίνει, ωστόσο, ότι το σημαντικότερο πρόβλημα παραμένει άλυτο. Εκατομμύρια προϊόντα εξακολουθούν να εισέρχονται στην ευρωπαϊκή αγορά χωρίς να διασφαλίζεται στην πράξη ότι πληρούν στον ίδιο βαθμό τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφάλειας, ποιότητας και προστασίας του καταναλωτή που υποχρεούνται να εφαρμόζουν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη σήμανση CE, την ηλεκτρική ασφάλεια, τους περιορισμούς επικίνδυνων χημικών ουσιών, την περιβαλλοντική νομοθεσία και τη γενικότερη ασφάλεια των προϊόντων πρέπει να ελέγχεται με τον ίδιο τρόπο για κάθε προϊόν που διατίθεται στην ευρωπαϊκή αγορά, ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσης ή το κανάλι πώλησής του.

Δεν μπορεί να υπάρχουν δύο διαφορετικά επίπεδα ελέγχων: ένα αυστηρό για τις ελληνικές και ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και ένα χαλαρό για προϊόντα που εισέρχονται μέσω διεθνών ηλεκτρονικών πλατφορμών.

Η προστασία του καταναλωτή δεν μπορεί να αποτελεί ζήτημα διαφορετικών ταχυτήτων

Ο ΕΣΠ θεωρεί ότι η πραγματική αλλαγή θα επέλθει με την ολοκλήρωση της συνολικής ευρωπαϊκής τελωνειακής μεταρρύθμισης το 2028, όταν θα τεθούν σε πλήρη λειτουργία η νέα Ευρωπαϊκή Τελωνειακή Αρχή (EU Customs Authority) και το EU Customs Data Hub, επιτρέποντας ενιαίους ελέγχους, αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της υποτιμολόγησης, της απάτης και της διακίνησης μη συμμορφούμενων προϊόντων σε όλα τα κράτη-μέλη.

Για τους λόγους αυτούς, ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει άμεσα στην πλήρη εφαρμογή ενιαίων κανόνων για όλα τα προϊόντα που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να διασφαλίζονται οι ίσοι όροι ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις, η ουσιαστική προστασία των καταναλωτών, ο αποτελεσματικός έλεγχος της ποιότητας και της ασφάλειας των προϊόντων, καθώς και η διαφάνεια και η αξιοπιστία στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά.

Ειδικότερα:

– Ίσοι όροι ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις.

– Ουσιαστική προστασία των καταναλωτών.

– Αποτελεσματικός έλεγχος της ποιότητας και της ασφάλειας των προϊόντων.

– Διαφάνεια και αξιοπιστία στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά.

Η επιβολή του τέλους των 3 ευρώ είναι ένα πρώτο βήμα, όμως η πραγματική μεταρρύθμιση θα ολοκληρωθεί μόνο όταν κάθε προϊόν που φθάνει στον Ευρωπαίο καταναλωτή υπόκειται στους ίδιους τελωνειακούς, φορολογικούς και ποιοτικούς κανόνες, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς αθέμιτα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, καταλήγει η ανακοίνωση.