Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ωθεί πολλές χώρες να ενεργοποιήσουν ποικίλα μέτρα για να περιορίσουν τις οικονομικές συνέπειες για τους πολίτες τους, από τη μείωση της τιμής των καυσίμων μέχρι την ενθάρρυνση της τηλεργασίας.

Φορολογία και άμεσες ενισχύσεις

Για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο η εκτόξευση της τιμής του πετρελαίου να παραλύσει την οικονομία, ορισμένες κυβερνήσεις παρεμβαίνουν άμεσα στις τιμές της ενέργειας.

Η Ισπανία παρουσίασε ένα σχέδιο ύψους 5 δισεκ. ευρώ, που περιλαμβάνει τη μείωση του ΦΠΑ και εκπτώσεις έως και 30 λεπτά στην τιμή του λίτρου, στην αντλία.

Στην Ιταλία, με νομοθετικό διάταγμα, μειώθηκε η τιμή των καυσίμων κατά 25 λεπτά ανά λίτρο. Παρόμοια μέτρα μείωσης των ειδικών φόρων επί των καυσίμων, εφαρμόζονται στην Πορτογαλία και ψηφίστηκαν στη Σουηδία.

Πλαφόν στην τιμή των καυσίμων επέβαλαν αμέσως μετά το ξέσπασμα του πολέμου, με τα πλήγματα του Ισραήλ και των ΗΠΑ στο Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου, η Κροατία, η Ουγγαρία, η Νότια Κορέα και η Ταϊλάνδη.

Το Βιετνάμ κατάργησε, μέχρι τα τέλη Απριλίου, τους δασμούς στις εισαγωγές καυσίμων.

Η Ιαπωνία από την πλευρά της, ενεργοποίησε ένα πρόγραμμα έκτακτης ανάγκης με βάση το οποίο επιδοτεί τα διυλιστήρια για να συγκρατηθεί η βενζίνη στα 170 γεν, μετά το ιστορικό υψηλό των 190,8 γεν (1,04 ευρώ) ανά λίτρο, που σημειώθηκε στα μέσα Μαρτίου. Στην Ταϊβάν, ένας μηχανισμός απορρόφησης καλύπτει το 60% της αύξησης της τιμής.

Νωρίτερα σήμερα, η Κίνα ανακοίνωσε ότι περιορίζει τις αυξήσεις της τιμής για να ανακουφίσει τους καταναλωτές.

Το Μαρόκο θέσπισε έκτακτο βοήθημα για τους οδικούς μεταφορείς.

Η Βραζιλία ανακοίνωσε επίσης προσωρινά μέτρα, κυρίως την προσωρινή κατάργηση των φόρων στο ντίζελ, με το οποίο κινούνται τα περισσότερα φορτηγά στη χώρα.

Η Γερμανία απαγόρευσε στα πρατήρια καυσίμων να αυξάνουν την τιμή περισσότερες από μία φορά ημερησίως.

Αποθέματα και μετακινήσεις

Ο πόλεμος επιβάλλει αλλαγές για να διασφαλιστούν τα στρατηγικά αποθέματα, αλλά και τροποποιεί τους συνήθεις τρόπους μετακίνησης.

Οι 32 χώρες του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, μεταξύ των οποίων και εκείνες της G7, συντόνισαν την ιστορική αποδέσμευση των στρατηγικών αποθεμάτων τους για να αυξήσουν την προσφορά σε πετρέλαιο και να συγκρατήσουν τις τιμές.

Το Μπανγκλαντές επέβαλε δελτίο στα καύσιμα, με σκοπό να μην εξαντληθούν τα αποθέματά του. Η Αίγυπτος, από την πλευρά της, περιόρισε τις μη αναγκαίες μετακινήσεις των μελών της κυβέρνησης, και αναθεωρεί τις δημοσιονομικές προτεραιότητές της.

Οι Φιλιππίνες μείωσαν τα δρομολόγια των φεριμπότ σε ορισμένες περιοχές. Οι Αρχές ανακοίνωσαν σειρά αυξήσεων στα ναύλα σε όλες τις τοπικές συγκοινωνίες.

Η Ινδία, ο δεύτερος μεγαλύτερος εισαγωγέας υγραερίου (LPG) αποφάσισε να αυξήσει την παραγωγή αερίου για οικιακή χρήση, αλλά δίνει προτεραιότητα στον εφοδιασμό των νοικοκυριών και όχι στα εστιατόρια ή τα ξενοδοχεία.

Το κυβερνών κόμμα της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε ότι αίρει το όριο του 80% που είχε τεθεί στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από άνθρακα.

Τηλεργασία και εξοικονόμηση καυσίμων

Ορισμένες χώρες βασίζονται στις αλλαγές στην οργάνωση της εργασίας και τις καταναλωτικές συνήθειες.

Η Ταϊλάνδη προέτρεψε τους δημοσίους υπαλλήλους να προτιμούν την τηλεργασία, ενώ το Βιετνάμ καλεί τις επιχειρήσεις να επιτρέψουν στους εργαζομένους τους να εργάζονται από το σπίτι. Η Ινδονησία εξετάζει το ενδεχόμενο να επιβάλει μία ημέρα τηλεργασίας την εβδομάδα για τους δημοσίους υπαλλήλους, ώστε να εξοικονομηθούν καύσιμα.

Στην Ταϊλάνδη εξάλλου ο θερμοστάτης στα δημόσια κτήρια θα πρέπει να τεθεί στους 26 βαθμούς Κελσίου. Η Αίγυπτος μείωσε τον δημόσιο φωτισμό τη νύχτα για να εξοικονομήσει ηλεκτρική ενέργεια. Το Βιετνάμ προωθεί τη χρήση του ποδηλάτου και τα μέσα μαζικής μεταφοράς για τις μετακινήσεις. Οι Φιλιππίνες θέσπισαν τετραήμερη εβδομάδα εργασίας για τους δημόσιους υπαλλήλους.

Στο Μπανγκλαντές, για να μειωθεί η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στα Πανεπιστήμια, οι Αρχές τα έκλεισαν νωρίτερα από το σύνηθες για το Ραμαζάνι. Φέτος δεν υπήρξαν εορταστικοί φωτισμοί για το Αϊντ ελ Φιτρ (το τέλος του Ραμαζανιού), ούτε θα φωταγωγηθούν οι δρόμοι και τα κτήρια για την επέτειο της ανεξαρτησίας της χώρας.

Το ζήτημα της χρήσης του ρωσικού πετρελαίου είναι ακόμη υπό συζήτηση, μετά την απόφαση των ΗΠΑ να χαλαρώσουν τις κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο από τα μέσα Μαρτίου.