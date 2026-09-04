Με φόντο τις αποκαρδιωτικές διαπιστώσεις για την αδυναμία των ελληνικών νοικοκυριών να καλύψουν ακόμη και μια έκτακτη δαπάνη, καθώς ο μισθός εξαντλείται πριν βγει ο μήνας, η ΓΣΕΕ παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη το πλέγμα των διεκδικήσεών της ενόψει της ΔΕΘ.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο πρόεδρος της συνομοσπονδίας, Γιάννης Παναγόπουλος, στηλίτευσε τη συνήθη πλειοδοσία υποσχέσεων των προεκλογικών περιόδων, τονίζοντας πως στο επίκεντρο οφείλει να βρεθεί η ίδια η ζωή του εργαζομένου.

Όπως επεσήμανε, ανάπτυξη που δεν συνοδεύεται από ουσιαστική βελτίωση του βιοτικού επιπέδου δεν υφίσταται, θέτοντας τα καίρια ερωτήματα της καθημερινότητας που αφορούν την κάλυψη των αναγκών σε σούπερ μάρκετ, ενέργεια, στέγαση και ελεύθερο χρόνο.

Η στρατηγική της ΓΣΕΕ δομείται σε τέσσερις κεντρικούς άξονες, ξεκινώντας από την επιτακτική ανάγκη αντιμετώπισης της ακρίβειας.

Η συνομοσπονδία υπογραμμίζει ότι η ακρίβεια καταπολεμάται μόνο με πραγματικές αυξήσεις στο σύνολο των μισθών και όχι αποκλειστικά στον κατώτατο, ο οποίος πλέον προσεγγίζει επικίνδυνα τον μέσο μισθό. Παράλληλα, ζητείται η μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά διατροφής και η αξιοποίηση των κονδυλίων του πρώην ΟΕΚ για την άμεση παρέμβαση στο οξύ στεγαστικό πρόβλημα.

Δεύτερος άξονας αποτελεί η επαναφορά και η ισχυροποίηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

Παρά την υπογραφή ορισμένων μεγάλων κλαδικών συμβάσεων, όπως στον τουρισμό και τον επισιτισμό, στόχος παραμένει η κάλυψη του 80% των εργαζομένων, όπως ορίζει η σχετική ευρωπαϊκή οδηγία. Για την επίτευξη αυτού, ζητείται θεσμική διευκόλυνση στις διαπραγματεύσεις και η επιστροφή του καθορισμού του κατώτατου μισθού στα χέρια των κοινωνικών εταίρων.

Στον τρίτο άξονα, που αφορά την ποιότητα στην εργασία, προτάσσεται η γενικευμένη μείωση του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας στις 37,5 ώρες.

Η μεταρρύθμιση αυτή προτείνεται να διαθέτει ευελιξία στην εφαρμογή της —μέσω τετραήμερου, επιπλέον αδειών ή μειωμένου ημερήσιου ωραρίου— ώστε να προσαρμόζεται στις ιδιαιτερότητες των μικρομεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων χωρίς να προκαλείται εντατικοποίηση της εργασίας.

Ο τέταρτος άξονας εστιάζει στις επιπτώσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης στην αγορά εργασίας.

Η ΓΣΕΕ υπογραμμίζει την ανάγκη θέσπισης κανόνων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε η τεχνολογική μετάβαση να μην οδηγήσει σε απώλεια θέσεων εργασίας και απορρύθμιση δεξιοτήτων.

Σημειώνεται πως οι προτάσεις αυτές έχουν θεσμικό χαρακτήρα, δεν επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό και μπορούν να χρηματοδοτηθούν από πόρους του ΕΣΠΑ.

Την οικονομική θεμελίωση των αιτημάτων εξειδίκευσε ο επιστημονικός διευθυντής του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, Γιώργος Αργείτης, παρουσιάζοντας δραματικά στοιχεία για την αγοραστική δύναμη.

Από τον Ιούλιο του 2021 έως τον Ιούλιο του 2026, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 25%, με τις επιβαρύνσεις στα τρόφιμα και τη στέγαση να είναι ακόμη υψηλότερες, όπως αποτυπώνεται στην αύξηση κατά 51% στην τιμή του κρέατος.

Την ίδια ώρα, ο πραγματικός μισθός αυξήθηκε μόλις κατά 0,3% την τελευταία εξαετία, επιβεβαιώνοντας τη στρέβλωση που προκαλεί η καθήλωση των μέσων μισθών σε σχέση με τις προσαρμογές του κατώτατου.

Το αγωνιστικό ραντεβού των συνδικάτων κορυφώνεται με τις προγραμματισμένες κινητοποιήσεις στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μετά τις διαμαρτυρίες των ενστόλων, ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ και Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης καλούν σε συγκέντρωση στο Άγαλμα Βενιζέλου, διεκδικώντας εργασία με ασφάλεια, δικαιώματα και αξιοπρέπεια.

Παράλληλα, το ΠΑΜΕ δίνει το δικό του ραντεβού στην πλατεία ΧΑΝΘ, ενώ συλλογικότητες της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς και του αντιεξουσιαστικού χώρου συγκεντρώνονται στην Καμάρα.

Στα αιτήματα της ΑΔΕΔΥ δεσπόζουν η διατήρηση της μονιμότητας στο Δημόσιο, η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, το αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ, η ενίσχυση του ΕΣΥ και η κατάργηση των πρόσφατων αντεργατικών νόμων.