Σε μια βαθιά δομική αντίφαση του εγχώριου ενεργειακού μοντέλου αποδίδει το Ινστιτούτο Καταναλωτών (ΙΝΚΑ) το γεγονός ότι οι πολίτες συνεχίζουν να πληρώνουν υπέρογκες χρεώσεις, την ώρα που η χώρα καταγράφει ρεκόρ παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Επικαλούμενο τα συμπεράσματα πρόσφατης επιστημονικής μελέτης του Δικτύου Ενεργειακής Πολιτικής για τη λειτουργία της χονδρεμπορικής αγοράς και την εφαρμογή της 15λεπτης εκκαθάρισης στην Αγορά Επόμενης Ημέρας, η οποία δημοσιεύθηκε στο διεθνές αποθετήριο SSRN, το καταναλωτικό κίνημα αναδεικνύει τον μηχανισμό που ακυρώνει τα οφέλη του φθηνού πράσινου ρεύματος, πριν αυτά φτάσουν στην τσέπη των πολιτών.

Το παράδοξο εκδηλώνεται με ιδιαίτερη ένταση τις μεσημεριανές ώρες, όταν η υπερπαραγωγή των φωτοβολταϊκών και των αιολικών πάρκων ρίχνει τις τιμές στην Αγορά Επόμενης Ημέρας σε μηδενικά ή ακόμη και αρνητικά επίπεδα.

Ενώ υπό κανονικές συνθήκες η εξέλιξη αυτή θα έπρεπε να ελαφρύνει αυτόματα τους τελικούς καταναλωτές, ο διαχειριστής του συστήματος υποχρεώνεται να διατηρεί σε ετοιμότητα ή να εκκινεί εκτάκτως συμβατικές θερμικές μονάδες για να εξασφαλίσει την τεχνική ευστάθεια του δικτύου.

Αυτή η αναγκαία αλλά δαπανηρή λειτουργία μεταφέρει ένα τεράστιο οικονομικό βάρος στην Αγορά Εξισορρόπησης, το οποίο στη συνέχεια μετακυλίεται αυτούσιο στους λογαριασμούς των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων μέσω του περιβόητου Λογαριασμού Προσαυξήσεων ΛΠ3.

Η στρέβλωση αυτή δημιουργεί ένα τοπίο πολλαπλών χαμένων και συγκεκριμένων κερδισμένων.

Οι παραγωγοί πράσινης ενέργειας βλέπουν τα έσοδά τους να εξανεμίζονται από τις αναγκαστικές περικοπές ισχύος και τη μη αποζημίωση για το ρεύμα που μένει εκτός συστήματος, οι καταναλωτές καλούνται να επωμιστούν τις πρόσθετες επιβαρύνσεις, ενώ οι μονάδες φυσικού αερίου διατηρούν αλώβητη τη θέση τους στο μείγμα εκμεταλλευόμενες την απαραίτητη ευελιξία τους.

Όπως υπογραμμίζει το ΙΝΚΑ, το πρόβλημα δεν είναι συγκυριακό, αλλά άπτεται του ίδιου του σχεδιασμού της αγοράς, όπου η αναντιστοιχία ανάμεσα στην εμπορική διαπραγμάτευση και τους φυσικούς περιορισμούς του δικτύου μετατρέπει την ενεργειακή μετάβαση σε μια διαρκή οικονομική παγίδα για την κοινωνία.

Το ΙΝΚΑ υπενθυμίζει ότι η μελέτη είναι διαθέσιμη στο διεθνές αποθετήριο SSRN: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=7661784