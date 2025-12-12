Η εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup και μάλιστα ομόφωνα από τα μέλη του θεσμικού οργάνου της ΕΕ αναμφίβολα είναι ένας ηχηρός συμβολισμός για την αλλαγή σελίδας της Ελλάδας.

Πρόκειται και για μια προσωπική επιτυχία του Έλληνα υπουργού Οικονομικών, ο οποίος μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα κατάφερε να κερδίσει το σεβασμό και την εκτίμηση των ομολόγων του στην ΕΕ. Αυτό πιστώθηκε και στην ψηφοφορία των υπουργών, οι οποίοι τον εξέλεξαν πανηγυρικά στην προεδρία του Eurogroup.

Congratulations to Kyriakos @Pierrakakis on his election as #Eurogroup President! Euro area ministers have elected him for a 2.5-year term. Wondering how the election works? Find out here➡️https://t.co/ra5QbAHbZH pic.twitter.com/dsG8ILdK8x — EU Council (@EUCouncil) December 11, 2025

Ντέρμπι ή παράσταση για ένα ρόλο;

Ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών κέρδισε κατά κράτος τον Βέλγο, Βίνσεντ βαν Πετέγκεμ, σε μια «μάχη» που ενώ αρχικά δεν είχε φαβορί και αουτσάιντερ, τελικά κατέληξε σε παράσταση για ένα ρόλο. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης εξελέγη νέος πρόεδρος κερδίζοντας τη μάχη μετά την πρώτη -ενδεικτική- ψηφοφορία, όπου οι συσχετισμοί ήταν τέτοιοι που οδήγησαν τον Βέλγο ομόλογό του να αποσυρθεί.

Σύμφωνα με το Euractiv, Έλληνας κυβερνητικός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο Πιερρακάκης εξελέγη ομόφωνα, καθώς ο Βαν Πετέγκεμ απέσυρε την υποψηφιότητά του. Ο αξιωματούχος υπογράμμισε ότι ο Βέλγος είχε την υποστήριξη μόνο πέντε άλλων χωρών της ΕΕ, πολύ λιγότερες από τις 11 που απαιτούνται για να εκλεγεί.

Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο έπαιξε και το θέμα της αξιοποίησης των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, κάτι που «καίει» την ΕΕ και προφανώς δεν λειτούργησε υπέρ του Βέλγου. Ο ίδιος μάλιστα κατά την άφιξή του στο Eurogroup δήλωσε ότι «θα γίνουν βήματα προς την αξιοποίηση αυτών των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων» αλλά πλέον ήταν αργά για να αντιστρέψει το κλίμα. Δεν είναι τυχαίο ότι λίγο νωρίτερα ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών, είχε δώσει το στίγμα, όταν προσερχόμενος στη σύνοδο δήλωσε δημοσίως ότι θα στηρίξει την ελληνική υποψηφιότητα.

Διθυραμβικά σχόλια από τα διεθνή ΜΜΕ

Η εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup έτυχε διθυραμβικών σχολίων από τα διεθνή ΜΜΕ. «Η εκλογή του Έλληνα υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στην προεδρία του Eurogroup αποτελεί όχι απλώς ένα θεσμικό γεγονός αλλά μια ευρωπαϊκή «στιγμή»: ισχυρό σύμβολο για την Ελλάδα, που αναδεικνύουν τη σημασία της επιλογής αυτής για την Ε.Ε. και πέραν αυτής«, επισημαίνει το Reuters σε δημοσίευμά του.

Greek minister heads Eurogroup, marking turnaround from years of crisis https://t.co/IKZvCUWvhk https://t.co/IKZvCUWvhk — Reuters World (@ReutersWorld) December 11, 2025

«Η χώρα, που πριν από μια δεκαετία δεν αποκλείονταν καν η έξοδός της από την ευρωζώνη, πλέον εκλέγει τον δικό της εκπρόσωπο σε ένα από τα βασικότερα όργανα διαμόρφωσης οικονομικής πολιτικής της Ευρώπης», υπογραμμίζει το ειδησεογραφικό πρακτορείο.

Το Associated Press σε άρθρο του υπογραμμίζει ότι η εκλογή του Έλληνα ΥΠΕΞ χαρακτηρίζεται ως «ιστορική αλλαγή πλεύσης» για την Ελλάδα, η οποία σήμερα εμφανίζεται ως ένας από τους κορυφαίους φορείς του οικονομικού διαλόγου στην Ευρωζώνη, με προοπτική να συμβάλει σε θέματα όπως η δημοσιονομική σταθερότητα και η οικονομική ανάπτυξη.

Το Bloomberg τονίζει ότι η εκλογή ενός Έλληνα επικεφαλής στο Eurogroup αποτελεί «απομάκρυνση από το παρελθόν της χρεοκοπίας και των μνημονίων». Τα περισσότερα δημοσιεύματα στον ευρωπαϊκό Τύπο συγκλίνουν στο ότι είναι μια «συμβολική νίκη» μετά από χρόνια όπου η χώρα ήταν στην περιφέρεια των οικονομικών συζητήσεων, λόγω της κρίσης χρέους και των προγραμμάτων διάσωσης.