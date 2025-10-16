Εκδήλωση με θέμα «Προοπτικές της οικονομίας μετά το Ταμείο Ανάκαμψης» διοργάνωσε χθες το βράδυ το Ινστιτούτο In Social, που συνδέεται με το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής .

Ο Νίκος Χριστοδουλάκης, ομότιμος καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώην υπουργός και επικεφαλής του In Social, τόνισε ότι το Ταμείο Ανάκαμψης αποτελεί ένα «εξαιρετικά φιλόδοξο και θετικό εγχείρημα», το οποίο έχει τη δυνατότητα να ενισχύσει κρίσιμες υποδομές, όπως το σιδηροδρομικό δίκτυο και τα δίκτυα ηλεκτρισμού, συμβάλλοντας σε μια ανάπτυξη που θα δημιουργήσει καλύτερες θέσεις εργασίας και υψηλότερους μισθούς.

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι ο τρόπος διάθεσης των κονδυλίων παρουσιάζει σοβαρές αδυναμίες. Όπως ανέφερε, σήμερα προηγείται η δέσμευση του επενδυτή για το 20% της επένδυσης, ακολουθεί η τραπεζική συμμετοχή για το 30% και μόνο τότε το κράτος καλύπτει το υπόλοιπο 50% χωρίς ουσιαστική αξιολόγηση της επένδυσης. Το γεγονός αυτό, όπως σημείωσε, «στερεί από το πρόγραμμα έναν σαφή στρατηγικό προσανατολισμό» και περιορίζει την αποδοτικότητα των πόρων.

Επισήμανε επίσης ότι περίπου το ένα τρίτο των διαθέσιμων πόρων του Ταμείου δεν έχει ακόμη απορροφηθεί, γεγονός που αναδεικνύει καθυστερήσεις και έλλειψη σχεδιασμού.

Προειδοποίησε, τέλος, ότι μέχρι το 2028 η Ελλάδα ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με μειωμένους ρυθμούς ανάπτυξης και δυσκολίες στη διαχείριση του δημόσιου χρέους, καθώς θα έχουν εξαντληθεί τα «χαριστικά πακέτα» στήριξης, χωρίς να έχει δημιουργηθεί η αναγκαία δυναμική για βιώσιμη ανάπτυξη.

«Το πρόβλημα δεν είναι μόνο πόσα χρήματα διατίθενται, αλλά πού και πώς κατευθύνονται», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Χριστοδουλάκης, επισημαίνοντας ότι η απουσία στρατηγικού στόχου στο Ταμείο Ανάκαμψης αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας.

Από τη πλευρά του ο Κωνσταντίνος Γάτσιος, ομότιμος καθηγητής και πρώην πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, υπεύθυνος Τομέα Ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ, άσκησε κριτική στο κυβερνητικό αφήγημα για την ανάπτυξη και τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης.

Ανέφερε ότι στηρίζεται στην προβολή του υψηλού ρυθμού ανάπτυξης, ο οποίος εμφανίζεται διπλάσιος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ωστόσο σημείωσε ότι η πραγματική σύγκλιση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές οικονομίες παραμένει μακρινή, καθώς με βάση τη σημερινή απόσταση, η Ελλάδα θα χρειαστεί περίπου 80 χρόνια για να τις πλησιάσει, εφόσον διατηρηθούν οι τρέχοντες ρυθμοί ανάπτυξης.

Αναφερόμενος στο Ταμείο Ανάκαμψης, τόνισε πως η συζήτηση δεν πρέπει να περιορίζεται στο πώς θα απορροφηθούν τα διαθέσιμα κεφάλαια, αλλά στο πώς θα αξιοποιηθούν αποτελεσματικά.

«Τα κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης αποτελούν ακόμη μία χαμένη ευκαιρία», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «σήμερα διαθέτουμε πόρους, αλλά δεν γνωρίζουμε πώς να τους αξιοποιήσουμε και αυτοί χάνονται μέσα σε αδιαφανή μονοπάτια».

Την ανάγκη για έναν νέο, ολοκληρωμένο εθνικό αναπτυξιακό σχεδιασμό που θα υπερβεί τη λογική των επιδοτήσεων υπογράμμισε ο Ηλίας Κικίλιας, οικονομολόγος και διευθυντής Ερευνών του ΕΚΚΕ. Αναφερόμενος στο Ταμείο Ανάκαμψης, ο κ. Κικίλιας επισήμανε ότι «οι επιδοτήσεις δεν αποτέλεσαν ποτέ εργαλείο αναπτυξιακού σχεδιασμού», σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «η Ελλάδα επέλεξε την επιδοματική εξάρτηση». Παρά την επί του παρόντος ανάπτυξη που κινείται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (περίπου 2%), προειδοποίησε ότι οι προβλέψεις δείχνουν σημαντική επιβράδυνση μετά το 2026, στο επίπεδο του 1%.