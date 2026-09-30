Έπειτα από επτά χρόνια αδράνειας, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αναγκάζεται να αναγνωρίσει τα οξυμένα προβλήματα στη λειτουργία των servicers, προχωρώντας ωστόσο σε αποσπασματικές και καθυστερημένες διορθώσεις.

Όπως επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ και η βουλευτής του Κινήματος Μιλένα Αποστολάκη, οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού αποτελούν παραδοχή της αποτυχίας της ασκούμενης πολιτικής, η οποία άφησε τους πολίτες εκτεθειμένους απέναντι στην αυθαιρεσία των εταιρειών διαχείρισης, αφού χρειάστηκαν χιλιάδες καταγγελίες, κύμα πλειστηριασμών και η εκτόξευση του ιδιωτικού χρέους για να ληφθούν τα αυτονόητα μέτρα.

Τα μέτρα για πρόστιμα έως 500.000 ευρώ και την ακύρωση αναγκαστικών εκτελέσεων σε όσους τηρούν ρυθμίσεις έρχονται με τεράστια καθυστέρηση, αναδεικνύοντας τις κυβερνητικές ευθύνες για την πολυετή έλλειψη προστασίας των συνεπών οφειλετών.

Από το ΠΑΣΟΚ διερωτώνται χαρακτηριστικά:

«Γιατί χρειάστηκαν επτά χρόνια για να θεωρήσει η κυβέρνηση αυτονόητο ότι ένας πολίτης που τηρεί τη ρύθμισή του δεν μπορεί να οδηγείται σε αναγκαστική εκτέλεση;». Αντίστοιχα, η θέσπιση προθεσμιών στις απαντήσεις των servicers και το πλαφόν 15% στην προκαταβολή δεν προσφέρουν βιώσιμη λύση, καθώς, όπως σημειώνει το κόμμα της αντιπολίτευσης, «μια ρύθμιση που ο οφειλέτης δεν μπορεί να εξυπηρετήσει δεν είναι λύση. Είναι αναβολή του αδιεξόδου».

Στον αντίποδα, το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει τη δική του συνολική πρόταση, υπογραμμίζοντας:

«Η τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας να αποτελεί πραγματική υποχρέωση του πιστωτή απέναντι στον δανειοληπτή, με συγκεκριμένες συνέπειες όταν παραβιάζεται».

Το πλαίσιο του κόμματος περιλαμβάνει επίσης την ίδρυση ανεξάρτητων Επιτροπών Διευθέτησης Οφειλών, την υποχρεωτική αιτιολόγηση των απορρίψεων με βάση το πραγματικό κόστος αγοράς των δανείων, την αυτοτελή προστασία της κύριας κατοικίας με αξία έως 310.000 ευρώ και διάρκεια αποπληρωμής έως 35 έτη, καθώς και τη διεύρυνση των ορίων για τους ευάλωτους κατά 25%.

Παράλληλα, προτείνεται ρύθμιση 120 δόσεων για οφειλές προς το Δημόσιο, «με το 30% της οφειλής να παραμένει άτοκο και να διαγράφεται μετά την επιτυχή αποπληρωμή του 70%».

Κλείνοντας την κριτική του απέναντι στις κυβερνητικές εξαγγελίες, το ΠΑΣΟΚ θέτει το κρίσιμο ερώτημα:

«Γιατί η κυβέρνηση αποφάσισε σήμερα να διορθώσει ανεπαρκώς και αποσπασματικώς το πλαίσιο; Γιατί άργησε επτά χρόνια και, κυρίως, ποιοι πλήρωσαν αυτή την καθυστέρηση;», συμπληρώνοντας ότι «την απάντηση τη γνωρίζουν οι χιλιάδες δανειολήπτες που όλα αυτά τα χρόνια βρέθηκαν μόνοι απέναντι στους servicers».

Τονίζει δε πως «απέναντι στην αποσπασματική διαχείριση της κυβέρνησης, το ΠΑΣΟΚ εγγυάται κανόνες που δεσμεύουν τους πιστωτές, προστασία της κύριας κατοικίας, βιώσιμες ρυθμίσεις και πραγματική δεύτερη ευκαιρία για όσους αδυνατούν αποδεδειγμένα να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους».