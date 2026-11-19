Τις καθοριστικές μεταβολές που αναδιαμορφώνουν τη διεθνή ταξιδιωτική βιομηχανία ανέλυσαν κορυφαία στελέχη της παγκόσμιας αγοράς στο συνέδριο της «Καθημερινής» «Reimagine Tourism 2026 – Σχεδιάζοντας το μέλλον του ελληνικού τουρισμού», που πραγματοποιήθηκε στον Φάρο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).

Στη θεματική ενότητα με τίτλο «Νέες Τάσεις και Προκλήσεις για τα Ταξίδια», υπό τον συντονισμό του διευθυντή της αγγλόφωνης έκδοσης της «Καθημερινής», Αθανάσιου Έλλις, ο Chief Commercial Officer της TUI’s Global Distribution Business Unit, Stefan Baumert, και ο Public Affairs Manager της Booking.com, Luca Borelli, κατέθεσαν τη στρατηγική τους οπτική για το πώς η Ελλάδα θα παραμείνει στην κορυφή των διεθνών προτιμήσεων.

Οι πυλώνες ανταγωνιστικότητας και η εξίσωση του «value for money»

Απαντώντας στο ερώτημα για το πώς η χώρα μπορεί να διατηρήσει την αναπτυξιακή της ορμή έπειτα από μια ιδιαίτερα ισχυρή σεζόν, ο Luca Borelli ανέδειξε τρεις κρίσιμους πυλώνες: την ποιότητα της ταξιδιωτικής εμπειρίας, την ικανότητα των ελληνικών επιχειρήσεων να καινοτομούν και να επενδύουν, καθώς και το πραγματικό όφελος που παραμένει στις τοπικές κοινωνίες μετά την αναχώρηση των επισκεπτών.

Υπογραμμίζοντας την ανάγκη στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της αγοράς, παρουσίασε στοιχεία έρευνας οικονομικού αντικτύπου για το 2025, σύμφωνα με τα οποία οι ταξιδιώτες της Booking.com παρήγαγαν άμεσες δαπάνες ύψους 8 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ελλάδα — ποσό που διαχέεται από τη διαμονή στην εστίαση, το εμπόριο και τις τοπικές δραστηριότητες, στηρίζοντας χιλιάδες θέσεις εργασίας.

Από την πλευρά του, ο Stefan Baumert επιβεβαίωσε ότι η Ελλάδα και η Ισπανία αποτελούν σταθερές αγορές-κλειδιά για τον όμιλο TUI, θέτοντας όμως ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνέχιση της ανόδου τη διατήρηση μιας ισχυρής σχέσης ποιότητας-τιμής (value for money).

Όπως εξήγησε, η φετινή ισχυρή επίδοση των δύο χωρών ευνοήθηκε και από εξωγενείς συγκυρίες, όπως η γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή και ο υψηλός πληθωρισμός στην Τουρκία που αύξησε το κόστος της κατά την περίοδο αιχμής.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η δραστηριότητα της TUI ενισχύεται δυναμικά στην Αθήνα, ενώ οι παραδοσιακοί πρωταθλητές των νησιωτικών προορισμών παραμένουν η Κρήτη, η Ρόδος και η Κως, προσελκύοντας επισκέπτες από 15 διαφορετικές αγορές-πηγές.

Η ανατροπή της Τεχνητής Νοημοσύνης: Από τις μηχανές αναζήτησης στα LLMs

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στον σαρωτικό μετασχηματισμό που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη (AI) στον τρόπο με τον οποίο οι ταξιδιώτες ονειρεύονται και κλείνουν τις διακοπές τους.

Επικαλούμενος τις προβλέψεις της Booking.com για το 2027, ο Luca Borelli αποκάλυψε ότι το 88% των ταξιδιωτών δεν ξεκινά πλέον τον σχεδιασμό του από τον προορισμό, αλλά από το συναίσθημα και την εμπειρία που επιθυμεί να βιώσει.

Το δεδομένο αυτό υποχρεώνει τους παρόχους φιλοξενίας να περάσουν από την απλή προβολή υποδομών στην προσφορά εξατομικευμένων εμπειριών.

Για την πλατφόρμα, η AI λειτουργεί ως εργαλείο αποφόρτισης των επιχειρήσεων από επαναλαμβανόμενες εργασίες, με τον κ. Borelli να προειδοποιεί ωστόσο κατά του ανεξέλεγκτου αυτοματισμού, καθώς ένας αλγόριθμος χωρίς ισορροπία θα μπορούσε να οδηγήσει σε μαζική κατεύθυνση των ταξιδιωτών σε ήδη κορεσμένους προορισμούς, όπως η Σαντορίνη.

Ακόμη πιο αποκαλυπτικά ήταν τα στοιχεία που παρέθεσε ο Stefan Baumert για τη μετατόπιση της καταναλωτικής συμπεριφοράς προς τους «AI Companions». Σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης λέξεων-κλειδιών στο Google Marketing, μέσα σε έναν μόλις χρόνο το ποσοστό των αναζητήσεων που απαντώνται απευθείας από την τεχνητή νοημοσύνη εκτοξεύθηκε από το 5% στο 80%.

«Πλέον, για τις επιχειρήσεις το σημαντικό είναι να είναι ορατές στα Μεγάλα Γλωσσικά Μοντέλα (LLMs) και όχι απλώς σε ποια θέση θα εμφανιστούν στη σελίδα της Google», τόνισε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η TUI προσαρμόζει τη στρατηγική της ώστε να προσελκύει πελάτες ανεξάρτητα από το σημείο εκκίνησης της ψηφιακής τους αναζήτησης.

Συνέργειες με τα ελληνικά ξενοδοχεία και το στοίχημα της επιμήκυνσης

Αναφερόμενοι στη σχέση τους με τον εγχώριο ξενοδοχειακό κλάδο, οι δύο ομιλητές ανέδειξαν τη συμπληρωματικότητα των επιχειρηματικών τους μοντέλων. Ο Stefan Baumert εξήγησε ότι η TUI επενδύει σε μακροχρόνιες συνεργασίες, εξασφαλίζοντας στα ξενοδοχεία ένα εγγυημένο βασικό ποσοστό πληρότητας («base load»), πάνω στο οποίο μπορούν να οικοδομήσουν την εμπορική τους πολιτική.

Από τη δική του σκοπιά, ο Luca Borelli εστίασε στη φυσική παρουσία της Booking.com μέσω των δύο γραφείων της στην Ελλάδα και στη διαρκή αναβάθμιση εργαλείων, όπως η ενσωμάτωση πολλαπλών μεθόδων πληρωμής για τη διευκόλυνση των διεθνών επισκεπτών.

Επιβεβαίωσε παράλληλα ότι η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου κερδίζει σταθερά έδαφος, τονίζοντας ωστόσο την ανάγκη για ένα σαφές, σταθερό ρυθμιστικό πλαίσιο που θα προστατεύει τον καταναλωτή και τον υγιή ανταγωνισμό, χωρίς να επιβαρύνει τις επιχειρήσεις με περιττό διοικητικό κόστος που φρενάρει την καινοτομία.

Το ισχυρό brand «Ελλάδα» και οι εμπειρίες πέρα από το ξενοδοχείο

Κλείνοντας τη συζήτηση με την αποτίμηση του εθνικού τουριστικού brand, ο Luca Borelli εξήρε τον μοναδικό συνδυασμό φυσικού κάλλους, πολιτιστικής κληρονομιάς και αυθεντικής φιλοξενίας, στοιχεία που διατηρούν αμείωτη την απήχηση της χώρας σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Stefan Baumert υπογράμμισε ότι, πέρα από την υψηλού επιπέδου ξενοδοχειακή εξυπηρέτηση, το επόμενο μεγάλο στοίχημα είναι η ανάδειξη του πλούτου που προσφέρει η χώρα έξω από τα όρια των καταλυμάτων.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το νέο προϊόν της TUI, «Dine & Discover», το οποίο παντρεύει τη γαστρονομία υψηλών προδιαγραφών εντός του ξενοδοχείου με αυθεντικές τοπικές εμπειρίες, όπως περιπατητικές διαδρομές και γευσιγνωσίες.