Τη σημασία της υβριδικής εργασίας στην αύξηση της παραγωγικότητας και στην επανένταξη εξειδικευμένων επαγγελματιών στην αγορά εργασίας αναδεικνύει πρόσφατη έκθεση της International Workplace Group (IWG).

Σύμφωνα με τα ευρήματα, το 44% των εργαζομένων μερικής απασχόλησης εξετάζει το ενδεχόμενο επιστροφής στην εργασία, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα ευέλικτου εργασιακού πλαισίου.

Παράλληλα, βασικό εμπόδιο για την παραμονή ή την επιστροφή των ημιαπασχολούμενων στην αγορά εργασίας αποτελεί το αυξημένο κόστος μετακίνησης. Ενδεικτικά, το 40% των εργαζομένων μερικής απασχόλησης δηλώνει ότι θα εγκατέλειπε την εργασία του αν έπρεπε να μετακινείται καθημερινά σε ένα γραφείο στο κέντρο της πόλης.

Στην Ελλάδα, το ποσοστό της μερικής απασχόλησης φτάνει το 5,6% σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το Δ’ τρίμηνο του 2024.

Οι ανάγκες αυτών των εργαζομένων αναδεικνύονται κρίσιμες για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να διατηρήσουν τα ταλέντα και να ενισχύσουν την ανάπτυξη. Μάλιστα, σχεδόν οι μισοί (49%) δηλώνουν ότι θα σκεφτούν σοβαρά την αποχώρησή τους αν δεν τους προσφερθεί ευελιξία στο ωράριο ή στον τόπο εργασίας.

Αξίζει να σημειωθεί πως το 31% των εργαζομένων που εργάζονται αποκλειστικά από το γραφείο αναζητούν ήδη άλλες επαγγελματικές ευκαιρίες. Επιπλέον, το 55% των ημιαπασχολούμενων δηλώνει ότι θα παραιτούνταν αν η εργασία τους απαιτούσε μεγάλες αποστάσεις μετακίνησης.

Αντίθετα, η ευελιξία λειτουργεί ως κίνητρο επανένταξης: το 55% όσων συμμετείχαν στην έρευνα θα επέστρεφε στην εργασία υπό ένα πιο ευέλικτο μοντέλο απασχόλησης. Επίσης, το 57% θεωρεί ότι η εργασία σε τοπικά γραφεία με ευέλικτες συνθήκες καθιστά πιο ελκυστική την επιστροφή. Παράλληλα, περίπου 6 στους 10 (63%) δηλώνουν πως θα εξέταζαν την αύξηση των ωρών εργασίας τους, αν τους δινόταν περισσότερη ευελιξία.

Η μερική απασχόληση αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική επιλογή για άτομα κοντά στη συνταξιοδότηση. Το 45% των ερωτηθέντων ανέφερε ότι, χάρη στην ευελιξία, παρέμεινε ενεργό στην αγορά εργασίας, καθυστερώντας τη συνταξιοδότηση.

Ωστόσο, το αυξανόμενο κόστος μετακίνησης παραμένει ανασταλτικός παράγοντας. Το 41% των πρώην εργαζομένων μερικής απασχόλησης δήλωσε ότι απέφυγε να επιστρέψει στην εργασία, εξαιτίας αυτού του κόστους, ενώ το 44% όσων εργάζονται σήμερα με μερική απασχόληση, αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες στη διατήρηση της θέσης του για τον ίδιο λόγο.

Ο Mark Dixon, Διευθύνων Σύμβουλος της International Workplace Group, σχολίασε:

«Το υψηλό κόστος μετακίνησης, σε συνδυασμό με την έλλειψη ευελιξίας, αποτελεί σοβαρό εμπόδιο για πολλούς εργαζόμενους μερικής απασχόλησης. Παρέχοντας περισσότερες επιλογές ευέλικτης εργασίας, οι επιχειρήσεις όχι μόνο μπορούν να διατηρήσουν πολύτιμα μέλη της ομάδας τους, αλλά και να επαναφέρουν εξειδικευμένα στελέχη στο εργατικό τους δυναμικό. Οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης αποτελούν σημαντικό μέρος της αγοράς εργασίας και η συμβολή τους στην παραγωγικότητα δεν μπορεί να αγνοηθεί».

Πηγή: International Workplace Group