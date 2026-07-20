Η συμπλήρωση του φέροντος οργανισμού του Riviera Tower στα 200 μέτρα ύψος σηματοδοτεί αναμφίβολα ένα ορόσημο για τα ελληνικά κατασκευαστικά δεδομένα, μετατρέποντας τις άλλοτε αμφισβητούμενες μακέτες σε μια επιβλητική πραγματικότητα 42 ορόφων.

Η κοινοπραξία των Bouygues και AKTOR, υλοποιώντας το σχέδιο των Foster + Partners, κατάφερε να φέρει εις πέρας ένα πρωτοφανές τεχνικό εγχείρημα, επιστρατεύοντας δεκάδες ειδικότητες επιστημόνων και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία διαχείρισης.

Από τη μυθικών διαστάσεων συνεχόμενη σκυροδέτηση των 7.500 κυβικών μέτρων για τη θεμελίωση, μέχρι τη σταδιακή ανύψωση του πύργου πάνω από το παραλιακό μέτωπο, το έργο απέδειξε ότι η εγχώρια τεχνική αγορά μπορεί να ανταποκριθεί σε διεθνή πρότυπα κλίμακας Burj Khalifa.

Η πρόσφατη ξενάγηση των εκπροσώπων του Τύπου στην κορυφή του ψηλότερου οικιστικού πύργου της Μεσογείου επισφραγίζει αυτή την κατασκευαστική μετάβαση από το αφηρημένο όραμα στην υλική κυριαρχία του κτιρίου πάνω στο τοπίο της Αττικής.

Πίσω όμως από τη λάμψη της πιστοποίησης LEED Gold, του μεσογειακού βιοκλιματικού σχεδιασμού των doxiadis+ και του αφηγήματος περί βιωσιμότητας, ο Riviera Tower παραμένει ένα σύμβολο κλειστού μοντέλου ανάπτυξης.

Ενώ η LAMDA Development προβάλλει τη δημιουργία ενός διεθνούς αρχιτεκτονικού τοποσήμου, η ουσία είναι ότι ο πύργος απευθύνεται σε μια ισχνή μειοψηφία εύπορων αγοραστών, οι οποίοι ήδη επιλέγουν υλικά για τις υπερπολυτελείς κατοικίες τους, αποκομμένοι από την οικιστική πραγματικότητα της υπόλοιπης πρωτεύουσας.

Η ανέγερση αυτού του ιδιωτικού «πράσινου» θύλακα ανοίγει μια βαθιά συζήτηση για την αλλοίωση της φυσιογνωμίας του αστικού χώρου και τη βίαιη ανάπλαση της παραλιακής ζώνης.

Όταν το έργο παραδοθεί το καλοκαίρι του 2027, η Αθήνα δεν θα έχει κερδίσει απλώς έναν ουρανοξύστη, αλλά θα έχει επικυρώσει και έναν διαχωρισμό της μεταξύ προνομιούχων με θέα τον Σαρωνικό και των υπολοίπων σε όλο το Λεκανοπέδιο.