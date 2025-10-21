Επιμέλεια: Μιχάλης Παπανίδης

Αισθητή μείωση κατά 2,1 δισ. ευρώ κατέγραψε το έλλειμμα του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών της χώρας στο διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου, περιοριζόμενο στα 6,6 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως στη συρρίκνωση του ελλείμματος στο ισοζύγιο αγαθών, καθώς η πτώση των εισαγωγών υπερέβη εκείνη των εξαγωγών σε απόλυτους όρους.

Ειδικότερα, σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές αγαθών (χωρίς καύσιμα) αυξήθηκαν κατά 3,4%, ενώ οι αντίστοιχες εισαγωγές σημείωσαν άνοδο 2,7%. Σε σταθερές τιμές, οι αυξήσεις διαμορφώθηκαν σε 6,1% και 2,1% αντίστοιχα.

Τουρισμός: Αύξηση αφίξεων και εσόδων

Ισχυρή ώθηση στο ισοζύγιο υπηρεσιών έδωσε ο τουριστικός τομέας. Οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 4,1% και οι σχετικές εισπράξεις ενισχύθηκαν κατά 12%, οδηγώντας το πλεόνασμα του Ισοζυγίου Υπηρεσιών στα 16,3 δισ. ευρώ.

Συνολικά, τα τουριστικά έσοδα ανήλθαν σε 16,7 δισ. ευρώ στο οκτάμηνο, από 14,9 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Μειωμένο και το συνολικό εξωτερικό έλλειμμα

Το έλλειμμα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων —που αντικατοπτρίζει τις εξωτερικές χρηματοδοτικές ανάγκες της οικονομίας— μειώθηκε στα 6,0 δισ. ευρώ, έναντι υψηλότερων επιπέδων την ίδια περίοδο πέρυσι.

Ισχυρές ροές άμεσων επενδύσεων

Στο Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών, οι καθαρές εισροές άμεσων επενδύσεων από το εξωτερικό διαμορφώθηκαν σε 8,1 δισ. ευρώ. Παράλληλα, οι καθαρές ροές απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού ανήλθαν σε 2,3 δισ. ευρώ.

Τον Αύγουστο, μεταξύ των άμεσων ξένων επενδύσεων συγκαταλέγεται και η ανταλλαγή μετοχών της Metlen Energy & Metals PLC για την απόκτηση των κοινών ονομαστικών μετοχών της Metlen Energy & Metals A.E.

Επενδύσεις χαρτοφυλακίου: Διεύρυνση τοποθετήσεων

Αναφορικά με τις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, οι τοποθετήσεις κατοίκων σε μετοχές μη κατοίκων αυξήθηκαν κατά 4,4 δισ. ευρώ. Ωστόσο, η άνοδος αυτή αντισταθμίστηκε εν μέρει από μείωση 2,7 δισ. ευρώ στις τοποθετήσεις σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού.

Την ίδια ώρα, οι υποχρεώσεις έναντι του εξωτερικού αυξήθηκαν κατά 8,4 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια.

Πηγή: Τράπεζα Ελλάδος