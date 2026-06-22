Η ελληνική τουριστική βιομηχανία κινείται το 2026 με εντυπωσιακή δυναμική, καταγράφοντας θεαματική άνοδο τόσο στα έσοδα, όσο και στις ροές των ξένων επισκεπτών, κατά το πρώτο τετράμηνο του έτους.

Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), οι ταξιδιωτικές εισπράξεις για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2026 διαμορφώθηκαν στα 2,79 δισεκατομμύρια ευρώ (ακριβέστερα 2.790,7 εκατ. ευρώ), σημειώνοντας κατακόρυφη αύξηση κατά 36,9% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά τη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου και την ελκυστικότητα της χώρας ως προορισμού, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Η άνοδος των εσόδων υπήρξε ισορροπημένη, καθώς τροφοδοτήθηκε τόσο από τις αγορές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ-27) που ενισχύθηκαν κατά 38,7% αγγίζοντας τα 1.370,2 εκατ. ευρώ, όσο και από τις χώρες εκτός ΕΕ, οι οποίες κατέγραψαν αύξηση 37,5%, φτάνοντας τα 1.336,7 εκατ. ευρώ.

Εντός της Ευρωζώνης, οι εισπράξεις άγγιξαν τα 1.183,8 εκατ. ευρώ (+38,8%), ενώ οι χώρες της ΕΕ εκτός Ευρωζώνης προσέφεραν 186,3 εκατ. ευρώ (+37,7%).

Η γεωγραφική ακτινογραφία των εισπράξεων: Ποιοι ξόδεψαν τα περισσότερα

Η συμπεριφορά των βασικών τουριστικών αγορών εμφάνισε ενδιαφέρουσες διαφοροποιήσεις και εκπλήξεις κατά το πρώτο τετράμηνο του έτους, με παραδοσιακούς συμμάχους να υποχωρούν και άλλες χώρες να κάνουν τη διαφορά:

Ηνωμένο Βασίλειο: Αναδεικνύεται σε πρωταγωνιστή των εσόδων για την περίοδο αυτή, με τις εισπράξεις να παρουσιάζουν σημαντική άνοδο και να διαμορφώνονται στα 331,7 εκατ. ευρώ.

ΗΠΑ: Παρέμειναν σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα παρά την οριακή πτώση κατά 0,8%, προσφέροντας 327,3 εκατ. ευρώ στην ελληνική οικονομία.

Γερμανία: Κατέγραψε αξιοσημείωτη υποχώρηση της τάξης του 10,5%, με τις συνολικές εισπράξεις να περιορίζονται στα 263,0 εκατ. ευρώ.

Ιταλία: Αποτελεί τη μεγάλη έκπληξη του τετραμήνου, καθώς οι εισπράξεις εκτινάχθηκαν κατά 57,5%, φτάνοντας τα 159,0 εκατ. ευρώ.

Γαλλία: Κινήθηκε σταθερά ανοδικά με αύξηση 12,6% και έσοδα ύψους 123,8 εκατ. ευρώ.

Εκρηκτική άνοδος στις αφίξεις με «όπλο» τον οδικό τουρισμό

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση το πρώτο τετράμηνο του 2026 αυξήθηκε κατά 27,1%, με τη χώρα να υποδέχεται 5.240,4 χιλιάδες ταξιδιώτες, έναντι 4.122,2 χιλιάδων το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.

Το πλέον αξιοσημείωτο στοιχείο της έρευνας της ΤτΕ είναι η διαφοροποίηση στα μέσα μεταφοράς, καθώς ο οδικός τουρισμός έκανε κυριολεκτικά θραύση.

Συγκεκριμένα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων σημείωσε μια υγιή και σταθερή άνοδο κατά 12,8%, όμως η κίνηση μέσω των οδικών συνοριακών σταθμών έκανα άλμα κατά 67,8%, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη δυναμική των επισκεπτών από τις γειτονικές βαλκανικές και ευρωπαϊκές χώρες κατά τους πρώτους μήνες του έτους. Παράλληλα, και οι Έλληνες επιλέγουν όσο το δυνατόν περισσότερο τα οδικά ταξίδια, τόσο για την ευελιξία τους, όσο και το μειωμένο κόστος.

Σε επίπεδο εθνικοτήτων, οι Γερμανοί παρέμειναν πρώτοι σε απόλυτο αριθμό επισκεπτών με 534,5 χιλιάδες ταξιδιώτες (+12,4%), παρά το γεγονός ότι ξόδεψαν λιγότερα ανά κεφαλή.

Οι Βρετανοί ακολούθησαν με 445,0 χιλιάδες (+51,0%), οι Αμερικανοί σημείωσαν μικρή κάμψη 3,4% (327,8 χιλιάδες), ενώ οι Ιταλοί (241,2 χιλιάδες, +21,6%) και οι Γάλλοι (187,9 χιλιάδες, +14,1%) ενίσχυσαν σταθερά τα ελληνικά ποσοστά.

Ισχυρό ταξιδιωτικό πλεόνασμα και η σημασία του Απριλίου

Η εντυπωσιακή πορεία των εσόδων είχε ως φυσικό επακόλουθο τη θεαματική διεύρυνση του ταξιδιωτικού πλεονάσματος. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2026, το πλεόνασμα διαμορφώθηκε στα 1.664,3 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας κατακόρυφη άνοδο από το πλεόνασμα των 1.049,9 εκατομμυρίων ευρώ του 2025.

Η αύξηση των εισπράξεων κατά 752,9 εκατ. ευρώ υπερκάλυψε την άνοδο των ταξιδιωτικών πληρωμών των Ελλήνων στο εξωτερικό, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 14,0% (στα 1.126,4 εκατ. ευρώ).

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, το μυστικό αυτής της επιτυχίας κρύβεται στον συνδυασμό δύο παραγόντων: στην αύξηση των αφίξεων κατά 27,1% και στην παράλληλη ενίσχυση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 8,6%.

Οι καθαρές αυτές εισπράξεις αποδείχθηκαν πολύτιμο στήριγμα για την εθνική οικονομία, καθώς αντιστάθμισαν το 15,8% του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών και αποτέλεσαν το 78,6% του συνόλου των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Ειδικά, ο Απρίλιος του 2026, ο μήνας που ουσιαστικά ανοίγει την παραδοσιακή τουριστική σεζόν, επιβεβαίωσε τις υψηλές προσδοκίες.

Το ταξιδιωτικό ισοζύγιο του μήνα παρουσίασε πλεόνασμα 735,9 εκατ. ευρώ (έναντι 697,3 εκατ. το 2025), με τις εισπράξεις να αυξάνονται κατά 9,5% και να διαμορφώνονται στα 1.114,6 εκατ. ευρώ. Αν και τον Απρίλιο η μέση δαπάνη ανά ταξίδι σημείωσε οριακή υποχώρηση κατά 1,0%, η αύξηση της ροής των τουριστών κατά 10,6% ήταν αυτή που κράτησε το πρόσημο θετικό.

Μόνο κατά τον μήνα Απρίλιο, οι καθαρές ταξιδιωτικές εισπράξεις κατάφεραν να αντισταθμίσουν το 31,5% του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά, ότι ο τουρισμός παραμένει ο βασικός και πιο αξιόπιστος τροφοδότης της ελληνικής οικονομίας.