Σε προκαταρκτική συμφωνία με διεθνείς δανειστές, ανάμεσα τους και η Παγκόσμια Τράπεζα, κατέληξε η Τουρκία για τη χρηματοδότηση ύψους 6,75 δισ. δολαρίων για ένα από τα μεγαλύτερα σιδηροδρομικά έργα που έχουν κατασκευαστεί ποτέ στη χώρα.

Η αρχική συμφωνία είναι με την Παγκόσμια Τράπεζα, την Ασιατική Τράπεζα Επενδύσεων Υποδομών, την Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης, την Ισλαμική Τράπεζα Ανάπτυξης, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και το Ταμείο του ΟΠΕΚ για Διεθνή Ανάπτυξη. Η ανακοίνωση δεν περιελάμβανε τους όρους της συμφωνίας.

Η Τουρκία είχε προηγουμένως συνομιλίες με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για τη χρηματοδότηση του έργου το 2023, αλλά τα μέρη δεν κατέληξαν σε συμφωνία. Στη συνέχεια, η Άγκυρα στράφηκε στην Παγκόσμια Τράπεζα.

Ποια θα είναι η νέα σιδηροδρομική γραμμή

Ο νέος Βόρειος Δακτύλιος Σιδηροδρόμου, μήκους 125 χιλιομέτρων (77,7 μιλίων), θα μεταφέρει επιβάτες και εμπορεύματα μεταξύ του Χαλκαλί στην ευρωπαϊκή πλευρά της Κωνσταντινούπολης και της βιομηχανικής περιοχής Γκέμπζε στην ασιατική πλευρά της πόλης, ανέφερε σε ανακοίνωσή του την Τρίτη το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών.

Θα διασχίζει το Στενό του Βοσπόρου μέσω της Γέφυρας Γιαβούζ Σουλτάν Σελίμ.

Η διαδρομή θα συνδέει τα δύο κύρια αεροδρόμια της πόλης και θα ανακουφίζει την εμπορευματική και επιβατική κίνηση στις υπάρχουσες γραμμές υψηλής ταχύτητας, ανέφερε το υπουργείο στην ανακοίνωσή του, προσθέτοντας ότι θα είναι το μεγαλύτερο εξωτερικά χρηματοδοτούμενο σιδηροδρομικό έργο στην ιστορία της Τουρκίας.

Η κυβέρνηση ελπίζει να κατακυρώσει τον διαγωνισμό και να ξεκινήσει τις κατασκευαστικές εργασίες αργότερα φέτος, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, η οποία επικαλείται τα λόγια του υπουργού Μεταφορών και Υποδομών Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου.

Το έργο θα απαιτήσει την κατασκευή 44 σηράγγων και 42 γεφυρών, πρόσθεσε.