Η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας ανακοίνωσε τα εβδομαδιαία νομισματικά και τραπεζικά στοιχεία, καταγράφοντας αύξηση-ρεκόρ στα συνολικά της αποθέματα.

Tα συνολικά αποθέματα της Κεντρικής Τράπεζας αυξήθηκαν κατά 2,544 δισ. δολάρια και διαμορφώθηκαν στα 218,158 δισ. δολάρια.

Τα αποθέματα χρυσού αυξήθηκαν κατά 4,341 δισ. δολάρια και ανήλθαν στα 133,753 δισ. δολάρια από 129,412 δισ. δολάρια.

Τα συνολικά αποθέματα της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας κατέγραψαν για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα το υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών.