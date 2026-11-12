Προς τα πάνω αναθεώρησε την πρόβλεψή της για την πορεία του πληθωρισμού στο τέλος του 2026 η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας, ανεβάζοντας τον πήχη στο 29,5% έναντι της προηγούμενης εκτίμησης για 28%.

Όπως εξήγησε ο διοικητής της τράπεζας, Φατίχ Καραχάν, κατά την παρουσίαση της τριμηνιαίας έκθεσης για τον πληθωρισμό, οι ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις που πυροδοτούν ο πόλεμος στο Ιράν και οι ευρύτερες γεωπολιτικές εντάσεις ανακόπτουν τον ρυθμό αποκλιμάκωσης των τιμών.

Το πετρέλαιο και το Στενό του Ορμούζ στο επίκεντρο των ανησυχιών

Σύμφωνα με τον κ. Καραχάν, τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα που προκαλούνται από τη γεωπολιτική αστάθεια εμποδίζουν την υποχώρηση του γενικού δείκτη, διατηρώντας τους ανοδικούς κινδύνους στο προσκήνιο και επιβάλλοντας τη διατήρηση μιας συνετής νομισματικής πολιτικής.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στην άνοδο των διεθνών τιμών του πετρελαίου, η οποία τροφοδοτείται από την κλιμάκωση των περιφερειακών συγκρούσεων και τις μειωμένες προσδοκίες για άμεση ομαλοποίηση των ενεργειακών ροών μέσω του Στενού του Ορμούζ.

«Οι γεωπολιτικές εξελίξεις παραμένουν ο κύριος παράγοντας κινδύνου για περαιτέρω αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου και διατήρηση υψηλών επιπέδων τιμών», προειδοποίησε χαρακτηριστικά.

Ο «οδικός χάρτης» έως το 2029 και το χρονικό της κρίσης

Παρουσιάζοντας τις μακροπρόθεσμες εκτιμήσεις της τράπεζας, ο Τούρκος κεντρικός τραπεζίτης τοποθέτησε τους επόμενους ενδιάμεσους στόχους στο 21% για το τέλος του 2027 και στο 13,5% για το τέλος του 2028.

Η πολυπόθητη επιστροφή σε μονοψήφια ποσοστά μετατίθεται πλέον για το τέλος του 2029, οπότε και ο πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει στο 9%, προτού σταθεροποιηθεί στον μεσοπρόθεσμο στόχο του 5%.

Η Τουρκία παραμένει εγκλωβισμένη σε καθεστώς διψήφιου πληθωρισμού αδιάλειπτα από το 2019.

Η κατάσταση είχε εκτροχιαστεί στα τέλη του 2022, όταν ο δείκτης εκτοξεύθηκε στο 85% στον απόηχο της αντισυμβατικής οικονομικής πολιτικής του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος επέμενε στη δραστική μείωση των επιτοκίων για την τόνωση της ανάπτυξης.

Η πολιτική εκείνη προκάλεσε κατάρρευση της τουρκικής λίρας έναντι του δολαρίου και βαθιά κρίση κόστους ζωής, αναγκάζοντας τελικά τον Τούρκο πρόεδρο να κάνει στροφή 180 μοιρών και να επιτρέψει στην Κεντρική Τράπεζα να προχωρήσει σε επιθετικές αυξήσεις επιτοκίων για να τιθασεύσει τις τιμές.