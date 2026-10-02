Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η Ευρώπη συμφώνησε να αποδεσμεύσει «τεράστια ποσότητα» αποθεμάτων ντίζελ, καθώς η τιμή του καυσίμου σημειώνει σταθερή άνοδο ενόψει των αμερικανικών ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι η διαδικασία απελευθέρωσης των αποθεμάτων θα ξεκινήσει άμεσα.

Στο τραπέζι η γαλλική πρόταση

Παράλληλα, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζητούν γαλλική πρόταση για επιπλέον αποδέσμευση αποθεμάτων, ανταποκρινόμενες στις αμερικανικές πιέσεις για τη διάθεση περισσότερων ποσοτήτων στην αγορά, ώστε να συγκρατηθούν οι τιμές.

Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας μεταξύ των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, εξετάστηκε το ενδεχόμενο αποδέσμευσης 50 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ από ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και 50 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου από μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας.

Τέλος, οι χώρες της Ομάδας των 7 (G7) πραγματοποιούν συνομιλίες για την αξιολόγηση της κατάστασης και τον καθορισμό των επόμενων βημάτων.