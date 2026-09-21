Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών κατέγραψε επιδείνωση κατά περίπου 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, φτάνοντας συνολικά τα 9,3 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή προήλθε κυρίως από τη σημαντική κάμψη στο ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων και, σε δεύτερο χρόνο, από την υποχώρηση του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων.

Στον αντίποδα, η ανοδική τροχιά του ισοζυγίου αγαθών και η θετική συνεισφορά των υπηρεσιών λειτούργησαν ως ανάχωμα για τη μερική συγκράτηση του ελλείμματος.

Η ταξιδιωτική κίνηση σημείωσε άνοδο κατά 8,6%, ενισχύοντας τα τουριστικά έσοδα κατά 12% σε ετήσια βάση, τα οποία ανήλθαν στα 13,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, το ισοζύγιο αγαθών παρουσίασε βελτίωση, καθώς ο ρυθμός αύξησης των εξαγωγών ξεπέρασε εκείνον των εισαγωγών.

Σε τρέχουσες τιμές, οι συνολικές εξαγωγές αγαθών ενισχύθηκαν κατά 16,1% (4,9% σε σταθερές τιμές), ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 5,8% (0,6% σε σταθερές τιμές).

Εξαιρώντας τα καύσιμα, οι εξαγωγές κατέγραψαν αύξηση 8,1% σε τρέχουσες τιμές (3,3% σε σταθερές) και οι εισαγωγές 3,7% (2,5% σε σταθερές).

Όσον αφορά το ισοζύγιο υπηρεσιών, το πλεόνασμα διευρύνθηκε χάρη στις αυξημένες εισπράξεις από τις ταξιδιωτικές υπηρεσίες, αν και το όφελος περιορίστηκε μερικώς από την επιδείνωση στα ισοζύγια των λοιπών υπηρεσιών και των μεταφορών.

Στον τομέα των πρωτογενών εισοδημάτων, το έλλειμμα διευρύνθηκε εξαιτίας της μείωσης κατά σχεδόν 50% των καθαρών εισπράξεων από λοιπά πρωτογενή εισοδήματα, παρά τη θετική επίδραση της μείωσης των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη.

Αντίστοιχα, το ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων πέρασε σε αρνητικό έδαφος, επηρεασμένο από την υποχώρηση των καθαρών εισπράξεων στους λοιπούς τομείς της οικονομίας εκτός της γενικής κυβέρνησης, αλλά και από τις αυξημένες καθαρές πληρωμές του δημοσίου τομέα.

Ως αποτέλεσμα αυτών των μεταβολών, το συνολικό έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων διαμορφώθηκε στα 9,0 δισεκατομμύρια ευρώ.

Στο πεδίο των χρηματοοικονομικών συναλλαγών, οι άμεσες επενδύσεις εμφάνισαν καθαρές ροές απαιτήσεων των κατοίκων από το εξωτερικό ύψους 2,0 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ οι αντίστοιχες υποχρεώσεις προς το εξωτερικό διαμορφώθηκαν στα 7,6 δισεκατομμύρια ευρώ.

Τέλος, στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων προήλθε κυρίως από τοποθετήσεις 1,9 δισεκατομμυρίου ευρώ σε μετοχές αλλοδαπών επιχειρήσεων και 553 εκατομμυρίων ευρώ σε ξένα ομόλογα και έντοκα γραμμάτια.

Στον αντίποδα, η σημαντική αύξηση των υποχρεώσεων αντικατοπτρίζει τις εισροές κεφαλαίων από μη κατοίκους, οι οποίοι τοποθέτησαν 8,7 δισεκατομμύρια ευρώ σε ελληνικά κρατικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια, καθώς και 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ σε μετοχές εγχώριων εταιρειών.