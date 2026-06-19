Μια σαφώς πιο αισιόδοξη προοπτική για την πορεία της ελληνικής οικονομίας ανοίγει η ιστορική συμφωνία ειρήνης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, σύμφωνα με τα όσα αποτυπώνονται στο τελευταίο Οικονομικό Δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ).

Η ειρήνευση στη γεωπολιτικά ταραγμένη περιοχή της Μέσης Ανατολής μειώνει τη διεθνή αβεβαιότητα και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ρυθμούς ανάπτυξης υψηλότερους από αυτούς που προβλέπονταν αρχικά.

Όπως επισημαίνουν οι αναλυτές της κεντρικής τράπεζας:

«Η πρόσφατη συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν στηρίζει την πιθανότητα ενός ηπιότερου σεναρίου για την ελληνική οικονομία».

Σύγκριση των Μακροοικονομικών Σεναρίων (2026 – 2028)

Η άρση του γεωπολιτικού ρίσκου βελτιώνει αισθητά τις εκτιμήσεις για το ΑΕΠ, ενώ διατηρεί την τάση σταδιακής αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού για την επόμενη διετία.

Το Νέο «Ηπιότερο» Σενάριο (Με τη Συμφωνία Ειρήνης)

Ο ρυθμός ανάπτυξης (ΑΕΠ) προβλέπεται να ανέλθει σε 2,0% το 2026 και να ενισχυθεί περαιτέρω στο 2,1% για το 2027 και το 2028.

Την ίδια στιγμή, ο εναρμονισμένος Πληθωρισμός (HICP) εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 3,7% για το 2026, με σημαντική υποχώρηση στο 2,5% το 2027 και στο 2,2% το 2028.

Το Βασικό Σενάριο (Υπό το καθεστώς του Πολέμου)

Ο ρυθμός ανάπτυξης (ΑΕΠ) θα εμφανίσει χαμηλότερη άνοδο, στο 1.9% για φέτος, με την ανάπτυξη να καθηλώνεται στο ίδιο ακριβώς επίπεδο (1,9%) και για τα επόμενα δύο χρόνια, λόγω των πληγών που άνοιξε ο πόλεμος στην παγκόσμια αγορά.

Στον αντίποδα ο εναρμονισμένος Πληθωρισμός (HICP) αναμενόταν επίσης στο 3,7% για το τρέχον έτος, παρουσιάζοντας βραδύτερη υποχώρηση τα επόμενα έτη.

Δημοσιονομική στάση και «όπλο» η μείωση του χρέους

Η υπεραπόδοση των εσόδων τα προηγούμενα χρόνια δημιούργησε τον απαραίτητο δημοσιονομικό χώρο, επιτρέποντας στην κυβέρνηση να προχωρήσει στη λήψη μόνιμων επεκτατικών μέτρων.

Ως εκ τούτου, η δημοσιονομική στάση το 2026 αναμένεται να είναι επεκτατική, εστιάζοντας στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών μέσω της μείωσης των φορολογικών βαρών.

Τα θεμέλια αυτής της πολιτικής βασίζονται στις εξαιρετικές επιδόσεις του προηγούμενου έτους, που εξασφάλισαν Πρωτογενές Πλεόνασμα (2025) που επιβεβαιώθηκε στο 4,9% του ΑΕΠ, αποτελώντας ένα από τα υψηλότερα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παράλληλα, η μείωση του χρέους ήταν σημαντική. Κατέγραψε εντυπωσιακή βουτιά κατά 8,0 ποσοστιαίες μονάδες, υποχωρώντας στο 146,1% του ΑΕΠ.

Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στο υψηλό πλεόνασμα, την πρόωρη αποπληρωμή δανείων, αλλά και στη σημαντική διαφορά μεταξύ των επιτοκίων δανεισμού και του ρυθμού ανάπτυξης της χώρας.

Οι καθοδικοί κίνδυνοι που παραμένουν στο τραπέζι

Παρά το κλίμα αισιοδοξίας, οι οικονομικές προβλέψεις συνεχίζουν να περιβάλλονται από αστάθμητους παράγοντες, με τους κινδύνους να είναι κυρίως καθοδικοί.

Οι βασικότερες απειλές για την ελληνική οικονομία εστιάζονται στα εξής: