Σε ελαφρά σύγκλιση οδηγήθηκε το τραπεζικό περιθώριο επιτοκίου τον Σεπτέμβριο του 2026, καθώς οι τράπεζες προχώρησαν σε συγκρατημένη ενίσχυση των αποδόσεων στις καταθέσεις, ενώ ταυτόχρονα κατέγραψαν οριακή μείωση στο μέσο επιτόκιο των νέων χορηγήσεων.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των νέων καταθέσεων ανήλθε στο 0,40% από 0,37% τον προηγούμενο μήνα, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων δανείων υποχώρησε στο 4,76% από 4,79%.

Ως αποτέλεσμα, η λεγόμενη «ψαλίδα» μεταξύ καταθέσεων και χορηγήσεων περιορίστηκε στις 4,36 εκατοστιαίες μονάδες, έναντι 4,42% τον Αύγουστο.

Στο πεδίο των αποταμιεύσεων, η βελτίωση εστιάστηκε αποκλειστικά στις τοποθετήσεις ορισμένης διάρκειας.

Οι αποδόσεις των καταθέσεων μίας ημέρας παρέμειναν ουσιαστικά καθηλωμένες σε μηδενικά επίπεδα, με το επιτόκιο για τα νοικοκυριά να παραμένει αμετάβλητο στο 0,03% και για τις επιχειρήσεις στο 0,24%.

Αντίθετα, οι προθεσμιακές καταθέσεις έως ενός έτους κατέγραψαν ανοδική κίνηση, κερδίζοντας 11 μονάδες βάσης για τα νοικοκυριά ώστε να διαμορφωθούν στο 1,28%, ενώ για τον επιχειρηματικό τομέα σημείωσαν άνοδο κατά 19 μονάδες βάσης, φτάνοντας στο 2,16%.

Στο σκέλος των χορηγήσεων προς τα νοικοκυριά, η εικόνα παραμένει επιβαρυμένη, καθώς τα κυμαινόμενα επιτόκια κινήθηκαν ανοδικά.

Το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 33 μονάδες βάσης και ανήλθε στο 3,72%.

Στα καταναλωτικά δάνεια τακτής λήξης με κυμαινόμενο επιτόκιο καταγράφηκε άλμα 49 μονάδων βάσης στο 10,38%, ενώ τα δάνεια χωρίς καθορισμένη διάρκεια, όπως οι υπεραναλήψεις και οι πιστωτικές κάρτες, διατηρήθηκαν σταθερά σε απαγορευτικά επίπεδα, αγγίζοντας το 14,61%.

Όσον αφορά την επιχειρηματική πίστη, οι τάσεις υπήρξαν μεικτές.

Τα δάνεια χωρίς συγκεκριμένη διάρκεια κατέγραψαν άνοδο κατά 12 μονάδες βάσης στο 4,87%, ενώ το αντίστοιχο κόστος για τους ελεύθερους επαγγελματίες αυξήθηκε κατά 14 μονάδες βάσης στο 7,04%.

Στον αντίποδα, τα νέα επιχειρηματικά δάνεια καθορισμένης διάρκειας με κυμαινόμενο επιτόκιο παρέμειναν αμετάβλητα στο 4,35%, με τα αντίστοιχα δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις να σημειώνουν ελαφρά υποχώρηση κατά 5 μονάδες βάσης, στο 4,53%.

Τέλος, η κατανομή των επιτοκίων με βάση το μέγεθος της χρηματοδότησης επιβεβαιώνει ότι οι ευνοϊκότεροι όροι εξακολουθούν να αφορούν τους μεγάλους ομίλους.

Για πιστώσεις άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ το κόστος παρέμεινε σχεδόν σταθερό στο 4,25%, όπως συνέβη και στην κατηγορία από 250.001 έως ένα εκατομμύριο ευρώ, όπου το επιτόκιο διατηρήθηκε στο 4,70%.

Αντίθετα, τα μικρότερα δάνεια ύψους έως 250.000 ευρώ επιβαρύνθηκαν κατά 8 μονάδες βάσης, διαμορφώνοντας το μέσο επιτόκιο στο 5,02%.