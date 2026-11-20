σχυρή άνοδο της τάξης του 9,7% κατέγραψαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις την περίοδο Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου 2026, καθώς ανήλθαν σε 21,95 δισ. ευρώ (21.958,1 εκατ. ευρώ) έναντι 20,02 δισ. ευρώ (20.024,3 εκατ. ευρώ) την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το ισοζύγιο πληρωμών.

Παράλληλα, τον Σεπτέμβριο οι εισπράξεις διαμορφώθηκαν σε 3,76 δισ. ευρώ (3.760,6 εκατ. ευρώ), σημειώνοντας αύξηση 11,1% σε σύγκριση με τα 3,38 δισ. ευρώ (3.384,9 εκατ. ευρώ) του Σεπτεμβρίου 2025.

Η εικόνα του ισοζυγίου τον Σεπτέμβριο του 2026

Τον Σεπτέμβριο του 2026, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε κατά 98,9 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025 και διαμορφώθηκε σε 520,4 εκατ. ευρώ, με επιδείνωση και στο συνολικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών διευρύνθηκε, καθώς η άνοδος των εισαγωγών ξεπέρασε εκείνη των εξαγωγών. Σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές αγαθών ενισχύθηκαν κατά 12,5% —αν και σε σταθερές τιμές υποχώρησαν κατά 6,6% λόγω της ανόδου των τιμών των καυσίμων— ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 16,8% (2,5% σε σταθερές τιμές).

Χωρίς τα καύσιμα, οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 15,9% σε τρέχουσες τιμές (6,5% σε σταθερές) και οι εισαγωγές κατά 6,1% (3,6% σε σταθερές τιμές).

Στον αντίποδα, το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών αυξήθηκε, κυρίως χάρη στη βελτίωση του ταξιδιωτικού ισοζυγίου και δευτερευόντως των λοιπών υπηρεσιών, παρά τη μικρή επιδείνωση στις μεταφορές, με τις αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών να σημειώνουν οριακή άνοδο 0,6% και τις σχετικές εισπράξεις να ενισχύονται κατά 11,1%.

Την ίδια στιγμή, το έλλειμμα των πρωτογενών εισοδημάτων σχεδόν υποδιπλασιάστηκε λόγω μειωμένων καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη, παρά την πτώση των εισπράξεων από λοιπά πρωτογενή εισοδήματα, ενώ το έλλειμμα των δευτερογενών εισοδημάτων διευρύνθηκε εξαιτίας αυξημένων καθαρών πληρωμών κυρίως στη γενική κυβέρνηση.

Διεύρυνση του ελλείμματος στο εννεάμηνο παρά τον τουρισμό

Συνολικά την περίοδο Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου 2026, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε κατά περίπου 2,5 δισ. ευρώ έναντι του 2025 και διαμορφώθηκε σε 9,4 δισ. ευρώ, παρότι το συνολικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών βελτιώθηκε.

Ειδικότερα, το έλλειμμα αγαθών επιδεινώθηκε επειδή η αύξηση των εισαγωγών υπερέβη εκείνη των εξαγωγών σε απόλυτους όρους. Σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 16,8% (3,3% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές κατά 10,2% (3,0% σε σταθερές τιμές), ενώ χωρίς τα καύσιμα οι εξαγωγές ενισχύθηκαν κατά 10,3% και οι εισαγωγές κατά 4,3% (4,5% και 2,8% σε σταθερές τιμές αντίστοιχα).

Υπηρεσίες και εισοδήματα στην περίοδο Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών διευρύνθηκε χάρη στις ισχυρές επιδόσεις των ταξιδιωτικών υπηρεσιών —όπου οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 8,3% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 9,7%— εξέλιξη που αντισταθμίστηκε εν μέρει από την επιδείνωση στα ισοζύγια μεταφορών και λοιπών υπηρεσιών.

Παράλληλα, το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων περιορίστηκε έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2025, αντανακλώντας τη μείωση των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη, η οποία μετριάστηκε από τις χαμηλότερες καθαρές εισπράξεις στα λοιπά πρωτογενή εισοδήματα.

Αντίθετα, το ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων γύρισε σε έλλειμμα, έναντι πλεονάσματος το 2025, κυρίως λόγω της μείωσης των καθαρών εισπράξεων στους λοιπούς, εκτός γενικής κυβέρνησης, τομείς της οικονομίας και, σε μικρότερο βαθμό, της αύξησης των καθαρών πληρωμών στον τομέα της γενικής κυβέρνησης.