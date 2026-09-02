Σχεδόν αμετάβλητα παρέμειναν τα μέσα σταθμισμένα επιτόκια των νέων καταθέσεων και δανείων τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος.

Συγκεκριμένα, το μέσο επιτόκιο των νέων καταθέσεων διαμορφώθηκε στο 0,39% από 0,37% τον Ιούνιο, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων δανείων ανήλθε στο 4,67% από 4,65%.

Ως αποτέλεσμα, το περιθώριο επιτοκίου (η «ψαλίδα») μεταξύ νέων καταθέσεων και δανείων διατηρήθηκε σταθερό στις 4,28 εκατοστιαίες μονάδες, συντηρώντας την απόκλιση ανάμεσα στο κόστος δανεισμού και τις αποδόσεις των ταμιευτηρίων.

Στο σκέλος των καταθέσεων, οι αποδόσεις μίας ημέρας παρέμειναν καθηλωμένες στο 0,03% για τα νοικοκυριά, ενώ για τις επιχειρήσεις μειώθηκαν κατά 7 μονάδες βάσης στο 0,13%.

Αντίθετα, στα προθεσμιακά προϊόντα με διάρκεια έως ένα έτος καταγράφηκε μικρή άνοδος, με το επιτόκιο των νοικοκυριών να αυξάνεται κατά 4 μονάδες βάσης στο 1,24% και των επιχειρήσεων κατά 11 μονάδες βάσης στο 2,02%.

Όσον αφορά τα νέα δάνεια, οι καταναλωτικές πιστώσεις χωρίς καθορισμένη διάρκεια, κατηγορία στην οποία περιλαμβάνονται οι πιστωτικές κάρτες, τα ανοικτά δάνεια και οι υπεραναλήψεις, σημείωσαν αύξηση κατά 6 μονάδες βάσης, φτάνοντας στο 14,55%.

Στον αντίποδα, τα καταναλωτικά δάνεια τακτής λήξης με κυμαινόμενο επιτόκιο υποχώρησαν κατά 18 μονάδες βάσης στο 10,45%, ενώ τα στεγαστικά δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα στο 3,53%.

Στον επιχειρηματικό τομέα, τα δάνεια χωρίς καθορισμένη διάρκεια αυξήθηκαν κατά 7 μονάδες βάσης στο 4,76% και τα επαγγελματικά κατά 9 μονάδες βάσης στο 6,91%.

Τα επιχειρηματικά δάνεια τακτής λήξης με κυμαινόμενο επιτόκιο παρέμειναν σταθερά στο 4,21%, ενώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σημειώθηκε μείωση κατά 6 μονάδες βάσης στο 4,45%.

Τέλος, ανάλογα με το ύψος της χρηματοδότησης, το επιτόκιο για δάνεια έως 250.000 ευρώ αυξήθηκε κατά 12 μονάδες βάσης στο 5,07%, για ποσά από 250.001 έως 1 εκατομμύριο ευρώ παρέμεινε αμετάβλητο στο 4,52%, ενώ για μεγάλες χρηματοδοτήσεις άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ υποχώρησε κατά 4 μονάδες βάσης στο 4,14%.