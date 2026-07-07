Απάντηση στην από 24 Ιουνίου 2026 Εξώδικη Δήλωση που υπέβαλαν ενώσεις καταναλωτών και επαγγελματικοί φορείς, αναφορικά με τη διαχείριση των κόκκινων δανείων, απέστειλε σήμερα η Τράπεζα της Ελλάδος.

Στην επιστολή της, η Κεντρική Τράπεζα τοποθετείται αποκλειστικά επί ζητημάτων που εμπίπτουν στις κατά νόμο αρμοδιότητές της ως αρμόδιας εποπτικής αρχής, παραθέτοντας αναλυτικά το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο και διευκρινίζοντας με σαφήνεια τα όρια των δικαιοδοσιών της.

Ειδικότερα, η εποπτική αρχή παρέχει συγκεκριμένες διευκρινίσεις σχετικά με το κανονιστικό πλαίσιο των τιτλοποιήσεων απαιτήσεων, εστιάζοντας στη διάκριση μεταξύ της πραγματικής και οριστικής μεταβίβασης απαιτήσεων και της μεταφοράς σημαντικού κινδύνου.

Παράλληλα, αναφέρεται στο πρόγραμμα παροχής εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου «Ηρακλής» και στις προβλεπόμενες από τον νόμο αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων φορέων, καθώς και στο ισχύον εποπτικό πλαίσιο για τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, σύμφωνα με τον Νόμο 5072/2023.

Επιπλέον, αποσαφηνίζεται το εύρος των εποπτικών αρμοδιοτήτων της Τράπεζας της Ελλάδος έναντι των διαχειριστών πιστώσεων, τα όρια των αρμοδιοτήτων της έναντι άλλων οντοτήτων που δραστηριοποιούνται στην αγορά δανειακών απαιτήσεων, καθώς και το ισχύον νομικό πλαίσιο που διέπει τις μεταβιβάσεις, τις τιτλοποιήσεις και τις ανακεφαλαιοποιήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Την ίδια στιγμή, η Τράπεζα της Ελλάδος επισημαίνει ότι η άσκηση των εποπτικών της καθηκόντων διέπεται αυστηρά από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Ξεκαθαρίζει επίσης ότι η παροχή πληροφοριών σχετικά με τις εποπτικές διαδικασίες και τα εποπτευόμενα ιδρύματα περιορίζεται δεσμευτικά από τις διατάξεις περί υπηρεσιακού και επαγγελματικού απορρήτου, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 54 του Νόμου 4261/2014.

Σε κάθε περίπτωση, η Τράπεζα της Ελλάδος υπογραμμίζει ότι συνεχίζει να ασκεί τις αρμοδιότητές της με σταθερό γνώμονα τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, την προστασία της εύρυθμης λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος και την πιστή εφαρμογή του ισχύοντος εθνικού και ενωσιακού δικαίου.