Παρά το κλίμα διεθνούς αβεβαιότητας, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα επιδεικνύει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα. Σύμφωνα με τη νέα Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), τα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη λειτουργούν ως κυματοθραύστης, ωστόσο η παρατεταμένη σύρραξη στη Μέση Ανατολή παραμένει ο βασικός αστάθμητος παράγοντας που μπορεί να ανατρέψει την πορεία της πιστωτικής επέκτασης.

Η «ακτινογραφία» των αποτελεσμάτων (2025 vs 2024)

Οι ελληνικοί τραπεζικοί όμιλοι ολοκλήρωσαν τη χρονιά με ενισχυμένη κερδοφορία και βελτιωμένους δείκτες:

Καθαρή Κερδοφορία: Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα 4,7 δισ. ευρώ (έναντι 4,2 δισ. το 2024), δεχόμενα ώθηση από τα έσοδα μη τοκοφόρων εργασιών και τη μείωση των προβλέψεων.

Ποιότητα Χαρτοφυλακίου: Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) υποχώρησε στο 3,3% (από 3,8%), καταγράφοντας το χαμηλότερο επίπεδο από την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωζώνη.

Κεφαλαιακή Επάρκεια: Παραμένει σε ικανοποιητικά επίπεδα, με τον δείκτη CET1 στο 15,3% και τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαίου στο 19,7%.

Οι «πηγές» ανησυχίας και η ανάγκη για εγρήγορση

Παρά τη σύγκλιση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, η ΤτΕ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για το άμεσο μέλλον. Ειδικότερα:

Γεωπολιτικό ρίσκο: Μια πιθανή περαιτέρω κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή ενδέχεται να πλήξει τη χρηματοοικονομική υγεία νοικοκυριών και επιχειρήσεων, αυξάνοντας εκ νέου το κόστος δανεισμού.

Λειτουργικό κόστος: Καταγράφεται ήδη αύξηση των διοικητικών εξόδων, η οποία, σε συνδυασμό με τη μείωση των εσόδων από χρηματοοικονομικές πράξεις, αποτελεί πρόκληση για την κερδοφορία.

Συμπέρασμα ΤτΕ: Η περαιτέρω θωράκιση του συστήματος αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. Απαιτείται διαρκής εγρήγορση από όλους τους φορείς, καθώς η «ελπίδα» για ομαλοποίηση δεν υποκαθιστά τη σωστή στρατηγική διαχείρισης κινδύνων.