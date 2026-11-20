Σημαντική διεύρυνση κατά 2,5 δισ. ευρώ εμφάνισε το έλλειμμα στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών το εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου, φτάνοντας τα 9,4 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος, η εξέλιξη αυτή αντανακλά κατά κύριο λόγο την επιδείνωση του εμπορικού ελλείμματος, καθώς και τη μεταστροφή του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων σε ελλειμματικό.

Άνοδος τουρισμού και διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος

Στον αντίποδα της συνολικής επιδείνωσης, το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών διευρύνθηκε χάρη στη βελτίωση του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 8,3% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 9,7%.

Όσον αφορά το ισοζύγιο αγαθών, το έλλειμμα επιδεινώθηκε επειδή η αύξηση των εισαγωγών υπερέβη εκείνη των εξαγωγών σε απόλυτους όρους.

Σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 16,8% (3,3% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές κατά 10,2% (3,0% σε σταθερές τιμές).

Ειδικότερα, χωρίς τα καύσιμα, οι εξαγωγές αγαθών ενισχύθηκαν κατά 10,3% σε τρέχουσες τιμές και οι αντίστοιχες εισαγωγές κατά 4,3% (4,5% και 2,8% σε σταθερές τιμές αντίστοιχα).

Η εικόνα στα εισοδήματα και οι ανάγκες χρηματοδότησης

Το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων περιορίστηκε έναντι του εννεαμήνου του 2025. Η βελτίωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη μείωση των καθαρών εισπράξεων από τα λοιπά πρωτογενή εισοδήματα.

Αντίθετα, το ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων κατέγραψε έλλειμμα, έναντι πλεονάσματος την αντίστοιχη περίοδο του 2025, λόγω της μείωσης των καθαρών εισπράξεων στους λοιπούς, εκτός της γενικής κυβέρνησης, τομείς της οικονομίας, καθώς και της μικρότερης αύξησης των καθαρών πληρωμών στον τομέα της γενικής κυβέρνησης.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, το έλλειμμα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων —το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό— αυξήθηκε σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025 και διαμορφώθηκε στα 9,0 δισ. ευρώ.

Αυξημένες ξένες τοποθετήσεις σε ελληνικά ομόλογα και μετοχές

Στο Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού εμφάνισαν καθαρές ροές ύψους 2,5 δισ. ευρώ, ενώ οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού σημείωσαν καθαρές ροές 8,3 δισ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η διεύρυνση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού προήλθε κυρίως από την αύξηση κατά 2,3 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων σε μετοχές επιχειρήσεων μη κατοίκων και, σε μικρότερο βαθμό, από την άνοδο κατά 992,0 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού.

Παράλληλα, η αύξηση των υποχρεώσεων των κατοίκων αντανακλά πρωτίστως την άνοδο κατά 10,7 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια, καθώς και την αύξηση κατά 4,2 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε μετοχές εγχώριων επιχειρήσεων.