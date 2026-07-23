Περιορισμένοι παραμένουν οι κίνδυνοι για το χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας κατά το γ΄ τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η αξιολόγηση των κυκλικών συστημικών κινδύνων στην Ελλάδα για το γ΄ τρίμηνο του 2026 καταδεικνύει ότι οι εν λόγω κίνδυνοι διατηρούνται σε χαμηλά επίπεδα, με το περιβάλλον κινδύνου να εμφανίζεται συνολικά ουδέτερο.

Συνακόλουθα, η ΤτΕ δεν κρίνει αναγκαία τη μεταβολή του ποσοστού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας, το οποίο παραμένει στο 0,5%, δηλαδή στο επίπεδο του επιδιωκόμενου ποσοστού θετικού αποθέματος σε ουδέτερες συνθήκες, με εφαρμογή από την 1η Οκτωβρίου 2026.

Η τριμηνιαία αξιολόγηση της έντασης των κυκλικών συστημικών κινδύνων και της καταλληλότητας του εν λόγω αποθέματος συνυπολογίζει την τυποποιημένη διαφορά των πιστώσεων ως προς το ΑΕΠ, τον οδηγό αποθέματος ασφαλείας και, κυρίως, πρόσθετους δείκτες συσσώρευσης κινδύνων.

Παράλληλα, η Τράπεζα της Ελλάδος εξετάζει εξειδικευμένους δείκτες που αφορούν τις πιστωτικές εξελίξεις, τη δανειακή επιβάρυνση του ιδιωτικού τομέα, τις αγορές οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων, τις εξωτερικές ανισορροπίες, τον τραπεζικό τομέα και τις αγορές κεφαλαίων.

Η ανάλυση αυτών των δεικτών αναδεικνύει μεν μια πρώτη συσσώρευση κυκλικών συστημικών κινδύνων σε επιμέρους τομείς, όπως η χρηματοδότηση των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων, οι τιμές των οικιστικών ακινήτων και το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, ωστόσο στο σύνολό της επιβεβαιώνει την απουσία υπέρμετρης πιστωτικής επέκτασης.

Συμπερασματικά, οι κυκλικοί συστημικοί κίνδυνοι στην Ελλάδα για το γ΄ τρίμηνο του 2026 παραμένουν περιορισμένοι.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΤτΕ διατηρεί το ποσοστό αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας στο 0,5%, το οποίο είχε οριστεί με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 248/1/06.10.2025 και τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Οκτωβρίου 2026.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Τράπεζα της Ελλάδος έχει υιοθετήσει το θετικό αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας σε ουδέτερο περιβάλλον κινδύνου, το οποίο ενεργοποιείται σε πρώιμο στάδιο του οικονομικού και χρηματοπιστωτικού κύκλου, όταν οι κίνδυνοι δεν είναι ούτε υποτονικοί ούτε αυξημένοι.

Για την περίοδο από 1.10.2025 έως 30.09.2026, το ποσοστό που τηρούν τα πιστωτικά ιδρύματα ανέρχεται σε 0,25%, βάσει της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής 235/2/07.10.2024.