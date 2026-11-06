Παρά τα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στη θέσπιση κοινών εποπτικών μηχανισμών, η ευρωπαϊκή τραπεζική ένωση διατηρεί ακόμη σοβαρές εκκρεμότητες. Όπως υπογραμμίζουν σε κοινή τους τοποθέτηση η επικεφαλής του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, Κλαούντια Μπουχ, και ο επικεφαλής του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης, Ντομινίκ Λαμπουρέιξ, ο υφιστάμενος εθνικός κατακερματισμός λειτουργεί ως τροχοπέδη.

Οι αποκλίσεις στις ρυθμίσεις ανά χώρα δυσκολεύουν τη διασυνοριακή δραστηριότητα, περιορίζουν τη διασπορά των κινδύνων και αποτρέπουν τα ιδρύματα από το να αποκτήσουν το αναγκαίο μέγεθος σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Το ενιαίο σύστημα εγγύησης καταθέσεων στο επίκεντρο

Ο βασικός πυλώνας των προτεινόμενων αλλαγών παραμένει η δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού μηχανισμού ασφάλισης καταθέσεων, ο οποίος αποτελεί και το τρίτο, ελλείπον σκέλος της τραπεζικής ένωσης.

Μια τέτοια εξέλιξη θα αποσύνδεε οριστικά την ασφάλεια των αποταμιεύσεων από τη δημοσιονομική ισχύ του εκάστοτε κράτους-μέλους, εξαλείφοντας τον κίνδυνο να εξαρτάται η εμπιστοσύνη των καταθετών από την οικονομική υγεία της χώρας τους σε περιόδους έντονων κλυδωνισμών.

Ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων και ασπίδα ρευστότητας

Στο σχέδιο περιλαμβάνεται επίσης η δυνατότητα των τραπεζικών ομίλων να μεταφέρουν κεφάλαια και ρευστότητα ευκολότερα μεταξύ των θυγατρικών τους, εφόσον υπάρχουν αυστηρές εποπτικές δικλίδες. Παράλληλα, οι δύο αξιωματούχοι εισηγούνται τη θέσπιση ενός αξιόπιστου μηχανισμού ευρωπαϊκής ρευστότητας για περιπτώσεις εξυγίανσης, ώστε ένα ίδρυμα να παραμένει πλήρως λειτουργικό αμέσως μετά την ανακεφαλαιοποίησή του. Στόχος είναι ένα απλούστερο κανονιστικό πλαίσιο που δεν θα υπονομεύει όμως τα διεθνή πρότυπα ανθεκτικότητας.

Οι επιπτώσεις για την ελληνική αγορά

Για το εγχώριο τραπεζικό τοπίο, οι σχεδιαζόμενες μεταρρυθμίσεις ανοίγουν νέες προοπτικές αλλά απαιτούν και προσοχή.

Από τη μία πλευρά, ενισχύεται η διασυνοριακή διάθεση πόρων για τα ελληνικά ιδρύματα με παρουσία στο εξωτερικό, ενώ διευρύνεται η πρόσβαση των εγχώριων επιχειρήσεων και νοικοκυριών σε ανταγωνιστικές ευρωπαϊκές υπηρεσίες.

Από την άλλη, η ενίσχυση του ανταγωνισμού δεν προεξοφλεί αυτόματα χαμηλότερο κόστος δανεισμού για τους πελάτες, ενώ καθίσταται κρίσιμο να διασφαλιστεί ότι οι θυγατρικές που ενδέχεται να βρεθούν υπό πίεση δεν θα απογυμνωθούν από κεφάλαια και ρευστότητα.