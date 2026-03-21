Ασταμάτητη είναι η αύξηση της τιμής των υγρών καυσίμων, παρά το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους που επέβαλε η κυβέρνηση. Πολλοί αναρωτιούνται γιατί ανεβαίνει η βενζίνη, ενώ έχει μπει πλαφόν. Προσοχή.

Το πλαφόν δεν έχει επιβληθεί στην τιμή της βενζίνης οριζόντια και γενικά. Αφορά το περιθώριο κέρδους που έχουν δυνατότητα να εφαρμόσουν οι βενζινοπώλες. Όταν δηλαδή ακριβαίνει το διυλισμένο προϊόν, οι αυξήσεις αυτές θα περάσουν στον καταναλωτή.

Το πλαφόν αποτρέπει το υπερβολικό κέρδος από τα πρατήρια καυσίμων και την εκδήλωση φαινομένων αισχροκέρδειας σε βάρος των καταναλωτών.

Έτσι, λοιπόν η αμόλυβδη για παράδειγμα, που ξεπέρασε τα 2 ευρώ ανά λίτρο στην Αθήνα, ενδέχεται να συνεχίσει να ακριβαίνει, ανάλογα με τις διεθνείς εξελίξεις και την τιμή του πετρελαίου Μπρεντ στις αγορές του εξωτερικού. Λίγο μετά το μεσημέρι της Παρασκευής, το Μπρεντ διαπραγματευόταν στα 108,42 δολάρια το βαρέλι, δηλαδή, πολύ χαμηλότερα από τα 119 δολάρια το βαρέλι, που έφθασε πριν από δύο 24ωρα και έβαλε «φωτιά» στις τιμές των υγρών καυσίμων. Το Σάββατο, 21 Μαρτίου, βρίσκεται στα 112,50 δολάρια.

Την ίδια ώρα οι τιμές στο παραλιακό μέτωπο των Αθηνών, από Καλαμάκι έως Γλυφάδα, για την αμόλυβδη των 95 οκτανίων, διαμορφώνονταν από 1,968 ευρώ ανά λίτρο η φθηνότερη, 2,012 η μέση, και 2,054 η υψηλότερη.

Αντίστοιχα, στα πρατήρια του Δήμου Αθηναίων η φθηνότερη τιμή διαμορφωνόταν στο 1,836 ανά λίτρο, στα 2,006 η μέση, και 2,069 η ακριβότερη.

Τέλος, στα Βόρεια Προάστια η φθηνότερη διαμορφωνόταν στα 1,949 ανά λίτρο η χαμηλότερη, 2,005 η μέση, και 2,046 η ακριβότερη, πάντα για την 95άρα αμόλυβδη.

Και το Σάββατο οι τιμές κυμαίνονται σε παρόμοια επίπεδα.

Στην επαρχία, το κόστος των καυσίμων εκτινάσσεται ακόμη περισσότερο, καθώς το μεταφορικό κόστος επιβαρύνει τη συνολική τιμή του προϊόντος, εκτοξεύοντας την αμόλυβδη ακόμη και στα 2,500 ευρώ ανά λίτρο στην Κάρπαθο, για παράδειγμα, ενώ αναγνώστες της «Ζούγκλας» αναφέρουν ότι στην Πάρο η τιμή «φλερτάρει» από 2,400 ανά λίτρο, και υψηλότερα. Ιδιαίτερα στα νησιά δεν λειτουργεί απολύτως ο ανταγωνισμός, αφού μπορεί να υπάρχει ένα πρατήριο στα μικρότερα, και 3-4 στα μεγαλύτερα.

Πόσο κοντά είναι το Fuel Pass;

Μπορεί ο Κυριάκος Πιερρακάκης πριν από μία ημέρα να σημείωσε ότι «δεν είμαστε ακόμη εκεί», το οικονομικό επιτελείο, ωστόσο «σβήνει και γράφει» για τη διαμόρφωση ενός νέου πακέτου ελάφρυνσης των οδηγών. Προϋπόθεση είναι η ενεργειακή κρίση να παραταθεί πέραν των τριών εβδομάδων, ακόμη και οι διεθνείς τιμές του «μαύρου χρυσού» να δείξουν ότι σταθεροποιούνται σε υψηλά και δυσβάστακτα επίπεδα. Ωστόσο, οι «ασκήσεις επί χάρτου» και οι λοιποί υπολογισμοί πρέπει να γίνουν με ακρίβεια, ώστε το δημοσιονομικό κόστος να περιοριστεί και οι καταναλωτές να λάβουν τη μέγιστη δυνατή στήριξη.

Γιατί δεν μειώνεται ο ΦΠΑ και ο ΕΦΚ στα καύσιμα

Τα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας δεν επιτρέπουν μείωση της φορολογίας που επιβάλλεται στα υγρά καύσιμα. Κάτι τέτοιο, με βάση και τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς, θα προκαλούσε τρύπα στα έσοδα, απειλώντας να εκτροχιάσει την εκτέλεση του Προϋπολογισμού. Το βασικό επιχείρημα της αντιπολίτευσης ότι οι απώλειες θα ισοσκελιστούν από την διατήρηση της κατανάλωσης σε υψηλά επίπεδα, δεν πείθει το οικονομικό επιτελείο και δεν μπορεί να προεξοφληθεί η σταθερότητα των εσόδων και η αξιοπιστία του συστήματος.

Πρέπει να σημειωθεί ωστόσο ότι υπάρχουν ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ισπανία νωρίτερα σήμερα, η Ιταλία και η Αυστρία τα προηγούμενα 24ωρα μείωσαν τους φόρους στα υγρά καύσιμα, εξασφαλίζοντας ανάσα στην λειτουργία της οικονομίας τους με το ανάλογο δημοσιονομικό κόστος φυσικά.

Γιατί οι τιμές ανεβαίνουν τάχιστα και πέφτουν πολύ αργά

Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα για τους καταναλωτές και την οικονομία γενικότερα, είναι πόσο γρήγορα θα πέσουν οι τιμές, ακολουθώντας ενδεχόμενη πτωτική πορεία των διεθνών τιμών του πετρελαίου.

Στο σημείο αυτό η κυβέρνηση έχει στα χέρια μόνο τους ελέγχους για την πάταξη της αισχροκέρδειας και αυτοί θα πρέπει να ανταποκριθούν τάχιστα και με αποτελεσματικότητα.

Δεδομένο θα πρέπει να θεωρείται ότι θα υπάρξουν βενζινάδες που δεν θα περάσουν εύκολα στην αντλία τις όποιες μειωμένες τιμές, κερδοσκοπώντας ακόμη και σε περίπτωση λήξης του πολέμου στον Περσικό Κόλπο.

Οι ελπίδες για ευρωπαϊκή παρέμβαση στις τιμές που έδωσε ο Πρωθυπουργός

Μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής των «27» στις Βρυξέλλες, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, επισήμανε σε δηλώσεις του, ότι υπήρξε εκτενής συζήτηση γύρω από τις αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας και την ανάγκη για μεγαλύτερη ευελιξία στη λήψη μέτρων, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να αντιδράσει εντός των δημοσιονομικών της δυνατοτήτων.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ενεργοποίηση της ρήτρας αμυντικής συνδρομής για την Κύπρο και τις επιχειρησιακές δράσεις των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε ακόμη στις επιπτώσεις της συνεχιζόμενης γεωπολιτικής κρίσης στη Μέση Ανατολή, τονίζοντας ότι όσο παρατείνονται οι συγκρούσεις, τόσο εντείνονται οι πιέσεις στην παγκόσμια και ευρωπαϊκή οικονομία, επηρεάζοντας αναπόφευκτα και την Ελλάδα.

Όπως επισήμανε, τα συμπεράσματα της Συνόδου αφήνουν περιθώρια μεγαλύτερης ευελιξίας τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της κρίσης, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να παρέμβει, εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων, για να περιορίσει τις επιπτώσεις από τις αυξήσεις σε καύσιμα και ηλεκτρική ενέργεια.

«Υπήρξε μια διατύπωση που ανοίγει την πόρτα για περισσότερη ευελιξία στην λήψη μέτρων εθνικών και ευρωπαϊκών. Η κυβέρνηση είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της», δήλωσε ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι δεν είναι ακόμη η ώρα για περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι εξηγήσεις… Θεοδωρικάκου

Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε στη συνάντηση της Πέμπτης (19/3) με τους εκπροσώπους των βενζινοπωλών και τη συμφωνία που υπήρξε. «Τους είπα ότι εμείς δεν θέλουμε να επιβάλλουμε τίποτα, θέλουμε να συμφωνήσουμε, καθώς είναι απολύτως αναγκαίο να συνεννοείσαι και να υπάρχει ενότητα και σύγκλιση».

Σημείωσε ότι αποφασίστηκε να δοθεί επιδότηση 3.000 ευρώ στα πρατήρια για την εγκατάσταση συστημάτων εισροών-εκροών, καθώς πρόκειται για υποχρέωση με σημαντικό κόστος. «Με αυτόν τον τρόπο, η Πολιτεία στηρίζει έναν κλάδο που επιβαρύνεται από τα μέτρα», όπως είπε.

Επισήμανε πως το μέτρο του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους είναι προσωρινό, με ημερομηνία λήξης την 30η Ιουνίου, ενώ προσέθεσε πως «την ευθύνη για τους ελέγχους την έχει η Ανεξάρτητη Αρχή και το βάρος πρέπει να πέσει σε πρατήρια με μεγάλες καταναλώσεις.

Μέχρι τώρα όμως, οι παραβάσεις είναι ελάχιστες, και όπου υπήρξαν, επιβλήθηκαν τα ανάλογα πρόστιμα, τα οποία πάντως μπορούν να φτάσουν μέχρι τα 5 εκατ. Ευρώ».

Για την ψήφιση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, τόνισε πως η κυβέρνηση έδειξε αντανακλαστικά. «Η νέα Αρχή έχει πλέον ένα όπλο στα χέρια της που δεν είχε προηγουμένως, προκειμένου να αντιμετωπιστούν φαινόμενα αισχροκέρδειας.

Αυτό που ζητάμε από την αγορά, είναι να μειώσουν το μεσοσταθμικό τους κέρδος σε αυτή την κρίση και να προστατευτεί η κοινωνία». Εξήρε μάλιστα τη στάση του ΠΑΣΟΚ να στηρίξει αυτά τα μέτρα, λέγοντας πως «είναι αναγκαίο να υπάρχουν κοινές προτάσεις, αποφασιστικότητα, διάλογος και σοβαρότητα».

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπενθύμισε επίσης ότι πέρυσι η Ελλάδα είχε για πέντε μήνες αρνητικό πληθωρισμό τροφίμων, που ήταν ο χαμηλότερος σε όλη την ΕΕ, επιβλήθηκαν πρόστιμα άνω των 20 εκατ. ευρώ για παραβιάσεις του νόμου και τα 5,5 εκατ. ευρώ εξ αυτών αφορούσαν πολυεθνικές εταιρείες.

Βίντεο/Φωτογραφίες: Δανάη Μαραγκού