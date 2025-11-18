Το Ελληνικό Συμβούλιο Τουρισμού Υγείας – ELITOUR ανακοινώνει την ολοκλήρωση μιας πρωτοποριακής μελέτης που έχει εκπονηθεί μέχρι σήμερα για τον Τουρισμό Υγείας και Ευεξίας στην Ελλάδα, η οποία επιδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) με τη συμβουλευτική – τεχνογνωσιακή επιμέλεια της Revival Consulting Services AE.

Η μελέτη παρέχει για πρώτη φορά έναν πλήρως κοστολογημένο, τριετή οδικό χάρτη, με συγκεκριμένες δράσεις συνολικού ύψους άνω των 12,8 εκατομμυρίων ευρώ, στοχεύοντας να καταστήσει την Ελλάδα κορυφαίο διεθνή προορισμό στον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα του τουρισμού υγείας και ευεξίας.

Η παγκόσμια αγορά τουρισμού ευεξίας αποτιμήθηκε στα 651 δισ. δολάρια το 2022, και αναμένεται να εκτιναχθεί στα 1,4 τρισ. δολάρια, έως το 2027.

Παρά τα μοναδικά φυσικά και πολιτιστικά της πλεονεκτήματα, η Ελλάδα διατηρεί σήμερα ένα μικρό μερίδιο περίπου 5% της ευρωπαϊκής αγοράς, γεγονός που αναδεικνύει το τεράστιο αναξιοποίητο δυναμικό της χώρας.

Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ και της Ελιτούρ Δρ. Γιώργος Πατούλης δήλωσε πως «Η μελέτη αυτή αποτελεί ορόσημο για τον ελληνικό Τουρισμό Υγείας – Ευεξίας. Χάρη στην πολύτιμη υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), έχουμε πλέον στα χέρια μας ένα πρακτικό, κοστολογημένο σχέδιο τριετίας που δείχνει ξεκάθαρα το δρόμο για να διεκδικήσουμε τη θέση που αξίζει στην Ελλάδα παγκοσμίως.

Υπό την καθοδήγηση του Ελληνικού Συμβουλίου Τουρισμού Υγείας – Ελιτούρ, θα εργαστούμε συστηματικά για να μετατρέψουμε το όραμα σε αναπτυξιακή πραγματικότητα για τη χώρα μας.»

Η έρευνα, που βασίστηκε σε εκτεταμένα ερωτηματολόγια προς παρόχους υγείας, ξενοδοχεία και τουριστικά γραφεία, καταγράφοντας εντυπωσιακή σύγκλιση απόψεων.

Οι κύριοι λόγοι επιλογής της Ελλάδας από τους επισκέπτες είναι η υψηλή ποιότητα υπηρεσιών υγείας, ο συνδυασμός διακοπών και θεραπείας και οι ανταγωνιστικές τιμές.

Αντίστοιχα, οι βασικές προκλήσεις εντοπίζονται στην έλλειψη εθνικής στρατηγικής, στα ρυθμιστικά εμπόδια και στην ανάγκη ενίσχυσης των ψηφιακών δεξιοτήτων – ζητήματα που το προτεινόμενο σχέδιο δράσης έρχεται να αντιμετωπίσει στοχευμένα.

Οι τέσσερις στρατηγικοί πυλώνες του Σχεδίου Δράσης της εν λόγω μελέτης, εστιάζουν στην ανάπτυξη Εθνικής Στρατηγικής και Branding:

Δημιουργία ισχυρής ταυτότητας με προτεινόμενο σλόγκαν «Greece – Your Healing Destination» και θέσπιση εθνικού πλαισίου πιστοποίησης υπηρεσιών υγείας και ευεξίας.

Επίσης, στο στοχευμένο Μάρκετινγκ και Προώθηση μέσα από Ψηφιακές καμπάνιες, συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις και διοργάνωση Διεθνούς Συνεδρίου Τουρισμού Υγείας στην Ελλάδα για την προσέλκυση επενδυτών και στρατηγικών συνεργασιών.

Ακόμα, στην προσέλκυση Επενδύσεων και Υποστήριξη ΜΜΕ

Διαμόρφωση ευνοϊκού επενδυτικού περιβάλλοντος, με χρηματοδοτικά εργαλεία και κίνητρα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου και τέλος στην ενεργοποίηση Ενδιαφερόμενων Μερών και στις συνεργασίες για τη σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού Υγείας & Ευεξίας για τον συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

