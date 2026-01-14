Παρατείνεται η λειτουργία της εφαρμογής, μέσω της οποίας οι παραγωγοί που δηλώνουν αγροτεμάχια έκτασης μικρότερης ή ίσης των 20 στρεμμάτων, τα οποία δεν διαθέτουν έγκυρο ΚΑΕΚ, μπορούν να υποβάλλουν ψηφιακά τη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση Κατοχής Αγροτεμαχίου, μέσω της ΕΑΕ, στην ειδική εφαρμογή της πλατφόρμας myBusinessSupport της ΑΑΔΕ, όπως ανέφερε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας μετά το τέλος της τρίωρης συνάντησης με τους εκπροσώπους των δεκατεσσάρων μπλόκων στην αντιπροεδρία της κυβέρνησης.

Όπως ανέφερε ο κ. Τσιάρας, το όριο των 20 στρεμμάτων διασφαλίζεται και θα συνεχίσει να ισχύει για όσο χρονικό διάστημα η ΑΑΔΕ δεν έχει ολοκληρώσει την πλήρη εφαρμογή των συστημάτων ΜΙΔΑΣ (Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων), ενώ η χρήση του ΚΑΕΚ παραμένει.

Παράλληλα, σημείωσε πως αποφασίστηκε η σύσταση μεικτών επιτροπών, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της ΑΑΔΕ, των αγροτών και του Ελληνικού Κτηματολογίου, ώστε όλα τα ζητήματα να συζητηθούν θεσμικά και να επιλυθούν καλόπιστα, οργανωμένα και αποτελεσματικά.

Μιλώντας για τα μπλόκα ο κ. Τσιάρας αναφέρε οτι εκτίθενται οι ίδιοι και θα πρέπει να εξηγήσουν οι ίδιοι στην κοινωνία τι συμβαίνει. Πρόσθεσε ότι «η αποκλιμάκωση μπορεί να γίνει μέσα από μια διαφορετική προσέγγιση κυρίως από την πλευρά όσων δεν δέχθηκαν να βρεθούν στο τραπέζι του διαλόγου χθες». «Εμείς από την πρώτη στιγμή δηλώσαμε πως είμαστε υπέρ του διαλόγου» συνέχισε και πρόσθεσε πως «όλοι κρινόμαστε από τις επιλογές μας».

«Η πρόσκληση σε διάλογο είναι διαρκής» τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και συμπλήρωσε πως υπήρξε επικοινωνία με όσους βρίσκονται στα μπλόκα. «Έθεσα ξανά τις προϋποθέσεις» τόνισε και συμπλήρωσε ότι «θα περιμένουμε τη δική τους απάντηση».

Από την πλευρά τους ο πρόεδρος του Πανσερραϊκού Αγροτικού Συλλόγου, Δημήτρης Διαμαντής ανέφερε ότι η λύση που δόθηκε για τον ΑΤΑΚ βγάζει τους αγρότες από μια δύσκολη κατάσταση.

Τόνισε ότι στόχος του συστήματος ΜΙΔΑΣ είναι η εξομάλυνση της κατάστασης στις δηλώσεις ΟΣΔΕ, όσον αφορά στον ΑΤΑΚ.

Τέλος, αναφορικά με την ενίσχυση για την απώλεια εισοδήματος ο κ. Διαμαντής σημείωσε ότι η μηδική θα λάβει στήριξη 30 εκατ. ευρώ μέσω de minimis, ενώ το βαμβάκι θα στηριχθεί με 20-30 ευρώ ανά στρέμμα, “ανάλογα με τα οικολογικά σχήματα που έχει επιλέξει ο κάθε αγρότης”, και για το σιτάρι η στήριξη θα φτάσει τα 11 ευρώ ανά στρέμμα.