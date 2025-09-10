Για τη ραγδαία εξάπλωση της ευλογιάς στη Θεσσαλία και την αποκάλυψη ότι κάποιοι πουλάνε άρρωστα αιγοπρόβατα στη μαύρη αγορά, αλλά και την έλλειψη μέτρων από τις αρχές, έδωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας στην εκπομπή «10 Παντού» του OPEN.

Ο ίδιος τόνισε μεταξύ άλλων ότι «γίνονται μεγάλες προσπάθειες και εκτεταμένοι έλεγχοι αλλά το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που θέλουμε. Θα κάνουμε σύσκεψη με τους Περιφερειάρχες για να αντιμετωπίσουμε το συγκεκριμένο ζήτημα».

Η ευλογιά των προβάτων είναι μια ιογενής ασθένεια που εξαπλώνεται μέσω της επαφής μολυσμένων ζώων με υγιή. Η μεγαλύτερη ανησυχία είναι αν οι άνθρωποι κινδυνεύουν από την ευλογιά του προβάτου. Η ευλογιά των προβάτων δεν μεταδίδεται στους ανθρώπους, αλλά μπορούν να μεταφέρουν τον ιό σε υγιή ζώα μέσω της επαφής με μολυσμένα αντικείμενα ή μολυσμένα ζώα. Τα συμπτώματα που παρατηρούνται στα ζώα είναι δερματικές αλλοιώσεις, πυρετός, αδιαθεσία και απώλεια όρεξης.

Τι ισχύει για το γάλα και το κρέας

Η κατανάλωση γάλακτος και κρέατος δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο, εφόσον αυτά έχουν επεξεργαστεί σωστά, δηλαδή το γάλα να έχει υποστεί θερμική επεξεργασία υψηλής παστερίωσης και το κρέας να είναι καλά μαγειρεμένο.

Μέτρα προστασίας και αντιμετώπιση

Το πιο σημαντικό είναι η πρόληψη της εξάπλωσης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων. Με τον όρο πρόληψη εννοούμε έγκαιρη διάγνωση, περιορισμό της επαφής με μολυσμένα ζώα, απολύμανση των εγκαταστάσεων. Επίσης, οι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να συνεργαστούν με κτηνιάτρους και ειδικούς για να δράσουν γρήγορα, εφόσον εντοπιστεί πρόβλημα.

Οικονομικός αντίκτυπος

Η εξάπλωση της ευλογιάς των προβάτων μπορεί να επηρεάσει τους κτηνοτρόφους. Εφόσον τα ζώα νοσήσουν, έχουμε μείωση στη παραγωγή γάλακτος και κρέατος, που οδηγεί σε μείωση των εσόδων. Επίσης, οι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τα αυξημένα κόστη που θα προκύψουν από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες, τις απολύμανσεις εγκαταστάσεων, ή και από τις πιθανές απώλειες αιγοπροβάτων από τη νόσο.

Η ευλογιά των προβάτων απαιτεί έγκαιρη και σοβαρή διαχείριση προκειμένου να περιοριστεί και να μειωθούν οι επιπτώσεις της.