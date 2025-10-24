Για δέκατο συνεχή μήνα η επιχειρηματική δραστηριότητα στη Ζώνη του Ευρώ, κινείται ανοδικά, με αποτέλεσμα να καταγράφει πλέον υψηλά 17 μηνών.

Συγκεκριμένα, επιταχύνθηκε απρόσμενα τον Οκτώβριο καθώς οι επιχειρήσεις έλαβαν νέες παραγγελίες με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων δυόμισι ετών, υποδηλώνοντας ότι ενισχύθηκε η δυναμική της οικονομίας της ευρωζώνης στην αρχή του τελευταίου τριμήνου, σύμφωνα με στοιχεία έρευνας που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα.

Ο προκαταρκτικός σύνθετος δείκτης υπευθύνων προμηθειών (PMI) της HCOB, που καταρτίζεται από την S&P Global και θεωρείται καλός δείκτης για την πορεία των επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα και του τομέα παροχής υπηρεσιών, αυξήθηκε στις 52,2 μονάδες τον Οκτώβριο από τις 51,2 τον Σεπτέμβριο, διαψεύδοντας τις προβλέψεις των οικονομολόγων σε έρευνα του Reuters για υποχώρηση στις 51,9 μονάδες. Οι τιμές πάνω από τις 50,0 μονάδες δηλώνουν ανάπτυξη.

Ο δείκτης PMI για τον τομέα υπηρεσιών ανήλθε στις 52,6 μονάδες από τις 51,3 του Σεπτεμβρίου, σε υψηλό 14 μηνών. Οικονομολόγοι σε έρευνα του Reuters προέβλεπαν να διαμορφωθεί στις 51,1 μονάδες.

Ο δείκτης PMI για τη μεταποιητική δραστηριότητα διαμορφώθηκε στις 50,0 μονάδες από τις 49,8 του περασμένου μήνα.

Μ. Μ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ