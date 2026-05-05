Οι πρόσφατες εξελίξεις στο ενεργειακό μέτωπο, αλλά και εκείνο της Μέσης Ανατολής και των Στενών του Ορμούζ αύξησαν τις ανησυχίες των επενδυτών, οι οποίοι φαίνεται να «θυμούνται» και πάλι ότι υπάρχει και… χρυσός.

Οι τιμές του πολύτιμου μετάλλου αυξήθηκαν από το χαμηλό πέντε εβδομάδων, καθώς από νύχτα άρχισαν να «μεταγγίζονται» κεφάλαια σε διεθνές επίπεδο.

Η τιμή spot του χρυσού αυξήθηκε κατά 0,7% στα 4.553,41 δολάρια η ουγγιά. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ για παράδοση Ιουνίου σημείωσαν άνοδο 0,7% στα 4.563,50 δολάρια.

Το πρόβλημα για τον χρυσό και τους επενδυτές είναι ότι το ενδιαφέρον πέφτει σε περιβάλλον υψηλών επιτοκίων και αποδόσεων σε όλα τα επίπεδα.

Αν τα κρατικά ομόλογα αποδίδουν περισσότερο κάποιος θα αποφύγει να επενδύσει στον χρυσό, που έχει, ήδη, «τρέξει» και βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Ωστόσο, η αύξηση των ετήσιων προβλέψεων για το μέταλλο δίνει και πάλι σχετική ώθηση, τουλάχιστον έως ότου αρχίσει νέος κύκλος αύξησης επιτοκίων στις ανεπτυγμένες οικονομίες του πλανήτη.