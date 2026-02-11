«Ξέφυγαν» εντελώς οι τιμές στο κρέας και τα κόστη στο φετινό τραπέζι της Τσικνοπέμπτης, που αποδεικνύεται ακριβότερο από πέρυσι κατά 30-40% σε κάποια είδη.

Οι ανατιμήσεις στις τιμές των προϊόντων και κυρίως στο κρέας, που είναι απόρροια και της έλλειψης που παρατηρείται στην εγχώρια παραγωγή, λόγω ευλογιάς, κάνουν τσουχτερό το φετινό τραπέζι της Τσικνοπέμπτης.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ οι μέσες ανατιμήσεις στα κρέατα αγγίζουν το 13% ενώ κατά περίπτωση σε κάποια είδη όπως το συκώτι ή το μοσχάρι οι αυξήσεις ξεπερνούν το 40-50%.

Το έθιμο της αυριανής ημέρας, που «απαιτεί» τσίκνισμα με κρέατα στα κάρβουνα, φέρνει στο προσκήνιο τις αυξημένες τιμές ενώ ήδη δεν είναι λίγοι οι καταναλωτές που δηλώνουν απογοητευμένοι με τις τιμές και στρέφονται είτε σε συμβολικές και μειωμένες ποσότητες αγορών ή ακόμη και σε διαφορετικά είδη τροφίμων.

Από τα στοιχεία που έχουν καταγραφεί τη μεγαλύτερη επιβάρυνση θα αντιμετωπίσουν όσοι επιλέξουν τα μπιφτέκια, αφού η τιμή του μοσχαρίσιου κιμά καταγράφει άλμα έως και 50%, φτάνοντας τα 18 ευρώ το κιλό από τα 12 ευρώ που κόστιζε το 2025.

Tσουχτερή είναι και η τιμή για τα παϊδάκια, τα οποία πλέον ξεπερνούν τα 21 ευρώ το κιλό, σημειώνοντας σημαντική άνοδο από τα 18 ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Το συκώτι εξάλλου, έκανε… άλμα στα 10,98 ευρώ το κιλό από €7,98 που κόστιζε πέρυσι, με αύξηση 38%.

Σε ότι αφορά την τιμή πώλησης για τις χοιρινές μπριζόλες, έχει αγγίξει τα 8,9 ευρώ το κιλό (από 8 ευρώ πέρυσι), ενώ ο γύρος από χοιρινό διατίθεται κατά 14% ακριβότερα, φτάνοντας τα 11,4 ευρώ το κιλό.

Αύξηση καταγράφεται και στα καλαμάκια, τα οποία κοστίζουν στα κρεοπωλεία 11,7 ευρώ το κιλό έναντι 11 ευρώ που είχαν έναν χρόνο πριν.

Ως οικονομική επιλογή για τους καταναλωτές παραμένει το φιλέτο κοτόπουλου, το οποίο συγκράτησε την άνοδό του στα 10,5 ευρώ το κιλό από τα 10,2 ευρώ της προηγούμενης χρονιάς.

Τέλος, όσοι προτιμήσουν Τσικνοπέμπτη σε κάποιο εστιατόριο ή ταβέρνα, το κόστος του τραπεζιού ανά άτομο εκτιμάται πως θα κυμανθεί γύρω στα 30 με 35 ευρώ, καθιστώντας τη φετινή γιορτή μία από τις ακριβότερες των τελευταίων ετών.