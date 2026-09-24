Χωρίς καμία κρατική ομπρέλα προστασίας αφήνει η κυβέρνηση τους καταναλωτές, όσον αφορά την αμόλυβδη βενζίνη και τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, συγκεντρώνοντας το σύνολο των διαθέσιμων πόρων αποκλειστικά στη συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης και του ντίζελ κίνησης.

Παρά το γεγονός ότι η αμόλυβδη παραμένει καθηλωμένη πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2,10 ευρώ το λίτρο στην Αττική, και η χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος εκτινάχθηκε εκ νέου πάνω από τα 210 ευρώ ανά μεγαβατώρα, το οικονομικό επιτελείο ξεκαθαρίζει ότι δεν προβλέπεται καμία παρέμβαση στα δύο αυτά μέτωπα.

Χαρακτηριστική είναι η σχετική δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη:

«Το περίγραμμα των παρεμβάσεων έχει ήδη παρουσιαστεί από τον πρωθυπουργό. Η πρόθεσή μας εστιάζεται στην ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης, στη διατήρηση της στήριξης στο ντίζελ κίνησης και σε παρέμβαση στην τιμή του πετρελαίου στην αντλία.

Όσον αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα, δεν περιλαμβάνεται στα άμεσα μέτρα καθώς οι καταναλωτές διαθέτουν πλέον τη δυνατότητα προστασίας μέσω των σταθερών τιμολογίων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αποκλείεται κάποια μελλοντική παρέμβαση εφόσον παραστεί ανάγκη.»

Έτσι, για το μεν ηλεκτρικό ρεύμα, η κυβερνητική πλευρά παραπέμπει τους πολίτες στην επιλογή των σταθερών (μπλε) τιμολογίων ως μέσο προστασίας από τις ανατιμήσεις, αφήνοντας απλώς ανοικτό το ενδεχόμενο μελλοντικής παρέμβασης αν οι συνθήκες επιδεινωθούν δραματικά.

Για δε τη βενζίνη, δεν υπάρχει κανένα σενάριο επιδότησης στον ορίζοντα

Αντίθετα, η κυβερνητική στρατηγική ρίχνει όλο το βάρος στην επικείμενη έναρξη της περιόδου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου.

Με την τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης να απειλεί να αγγίξει ακόμα και τα 2 ευρώ το λίτρο, ο στόχος είναι να συγκρατηθεί η τιμή στην αντλία στα 1,75 ευρώ.

Αυτό προϋποθέτει μια συνολική έκπτωση της τάξεως των 20 έως 30 λεπτών ανά λίτρο, το κόστος της οποίας βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση μεταξύ κράτους και διυλιστηρίων.

Παράλληλα, σχεδιάζεται οριζόντια ενίσχυση κατά 20% στο επίδομα θέρμανσης (που καλύπτει πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ρεύμα, καυσόξυλα και πέλετ), διατηρώντας ωστόσο αμετάβλητα τα εισοδηματικά κριτήρια στις 16.000 ευρώ για άγαμους και 24.000 ευρώ για έγγαμους.

Τέλος, στο ντίζελ κίνησης προκρίνεται η διατήρηση της στήριξης έως 15 λεπτά το λίτρο, με συνδυασμό κρατικής επιδότησης και προσφοράς από τα διυλιστήρια.