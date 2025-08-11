Τη δραματική κατάσταση των Ελλήνων, που φαίνεται και από το γεγονός ότι σχεδόν ένας στους δύο δεν μπορεί να κάνει έστω και ολιγοήμερες διακοπές περιγράφει ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

Ο Κ. Τσουκαλάς αναφερόμενος στα θέματα της καθημερινότητας, τόνισε ότι υπογράμμισε και τη διάσταση της ανθεκτικότητας στον απόηχο των τελευταίων πυρκαγιών.

Ο Κ. Τσουκαλάς αναφερόμενος στα θέματα της καθημερινότητας, τόνισε ότι «το 46 % του Ελλήνων βάσει στοιχείων της Eurostat δεν μπορούν να πάνε διακοπές, όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος στην Ε.Ε είναι 27%. Δηλαδή καταγράφεται 19% παραπάνω αδυναμία των Ελλήνων να πάνε διακοπές από το μέσο Ευρωπαίο. Η κυβέρνηση έχει “εξαφανίσει” το καλοκαίρι για μεγάλη μερίδα του πληθυσμού».