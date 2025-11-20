Βελτιωμένη εικόνα παρουσίασε το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών της χώρας στο εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου καθώς το έλλειμμα του μειώθηκε κατά 2,2 δισ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 και διαμορφώθηκε σε 7,0 δισ. ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος τον περιορισμό του ελλείμματος στο Ισοζύγιο αγαθών καθώς η μείωση των εισαγωγών υπερέβη εκείνη των εξαγωγών.

Σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 4,5% (αύξηση 0,4% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές αγαθών κατά 4,6% (-3,2% σε σταθερές τιμές).

Σε τρέχουσες τιμές, τόσο οι εξαγωγές όσο και οι εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 2,9% (αύξηση 5,7% και 2,2% σε σταθερές τιμές αντίστοιχα).

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών διευρύνθηκε, λόγω της βελτίωσης του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών, η οποία αντισταθμίστηκε πάνω από το ήμισυ από την επιδείνωση των ισοζυγίων μεταφορών και λοιπών υπηρεσιών. Σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2024, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 4,0% και οι σχετικές εισπράξεις (έσοδα από τον τουρισμό) κατά 9,0%.

Το έλλειμμα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό – συρρικνώθηκε σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 και διαμορφώθηκε σε 6,4 δισ. ευρώ.

Στο Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών καταγράφεται σημαντική αύξηση των άμεσων ξένων επενδύσεων στη χώρα. Πιο συγκεκριμένα, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού κατέγραψαν καθαρές ροές ύψους 2,6 δισ. ευρώ και οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, που αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, σημείωσαν καθαρές ροές ύψους 8,6 δισ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η άνοδος των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται στη διεύρυνση κατά 4,8 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε μετοχές επιχειρήσεων μη κατοίκων, η οποία αντισταθμίστηκε στο μεγαλύτερο μέρος από την υποχώρηση κατά 3,3 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού.

Η αύξηση των υποχρεώσεών τους αντανακλά κυρίως την άνοδο κατά 9,2 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στη στατιστική προσαρμογή για την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 4,8 δισ. ευρώ) και, σε μικρότερο βαθμό, στην άνοδο κατά 1,2 δισ. ευρώ της χορήγησης δανείων σε μη κατοίκους, οι οποίες αντισταθμίστηκαν μερικώς από τον περιορισμό κατά 533,6 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό.

Η μείωση των υποχρεώσεών τους συνδέεται με την υποχώρηση κατά 6,5 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET), η οποία αντισταθμίστηκε στο μεγαλύτερο μέρος από τη στατιστική προσαρμογή για την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 4,8 δισ. ευρώ).

Πηγή: ΤτΕ