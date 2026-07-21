Χωρίς ουσιαστικές μεταβολές κινήθηκε η τραπεζική αγορά κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, καθώς η συνολική ζήτηση για δάνεια τόσο από επιχειρήσεις όσο και από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), τα κριτήρια αλλά και οι συνολικοί όροι χορήγησης πιστώσεων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) διατηρήθηκαν στα ίδια επίπεδα με το πρώτο τρίμηνο, επιβεβαιώνοντας τις αρχικές προβλέψεις.

Παράλληλα, οι τράπεζες εκτιμούν ότι η ζήτηση από επιχειρήσεις και νοικοκυριά θα παραμείνει σχεδόν αμετάβλητη και κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου του 2026.

Σταθερότητα στις πιστώσεις προς τα νοικοκυριά

Στον τομέα των νοικοκυριών, τα κριτήρια χορήγησης για στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια παρέμειναν επίσης αμετάβλητα κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους.

Οι συνολικοί όροι δανειοδότησης παρουσίασαν κάποια μικρή προσαρμογή όσον αφορά τα στεγαστικά δάνεια, ενώ για τα καταναλωτικά διατηρήθηκαν ακριβώς οι ίδιοι.

Αντίστοιχα, η ζήτηση από την πλευρά των ιδιωτών τόσο για την κάλυψη στεγαστικών όσο και για την κάλυψη καταναλωτικών αναγκών δεν σημείωσε αξιοσημείωτη μεταβολή.

Η εικόνα στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων

Όσον αφορά τον επιχειρηματικό τομέα, η διατήρηση των κριτηρίων χορήγησης στα ίδια επίπεδα αναμένεται να συνεχιστεί και κατά το τρίτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των τραπεζικών ιδρυμάτων.

Παράλληλα, οι συνολικοί όροι χορήγησης δανείων προς τις ΜΧΕ παρέμειναν σταθεροί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά τη συνολική στασιμότητα στη ζήτηση επιχειρηματικών δανείων, καταγράφηκε αύξηση της ζήτησης από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με κύριο οδηγό την ανάγκη χρηματοδότησης πάγιων επενδύσεων.

Τέλος, το ποσοστό των αιτήσεων για επιχειρηματικά δάνεια που απορρίφθηκαν από τις τράπεζες παρέμεινε αμετάβλητο σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.