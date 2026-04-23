«Τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης που έχει η ΕΕ επαρκούν για περίπου 90 ημέρες. Στην παρούσα φάση, η αγορά βρίσκει καύσιμα κανονικά, σε πολύ υψηλή τιμή βέβαια, ενώ για τον ίδιο, οι όποιες ακυρώσεις πτήσεων γίνονται εξαιτίας της υψηλής τους τιμής, γιατί οι συγκεκριμένες διαδρομές δεν συμφέρουν πια τις αεροπορικές εταιρείες».

Αυτό τόνισε ο Ευρωπαίος Επίτροπος μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας στο 11ο Οικονομικό Forum των Δελφών, το οποίο πραγματοποιείται στους Δελφούς στις 22- 25 Απριλίου.

Όπως υποστήριξε, ωστόσο, η έλλειψη στα καύσιμα θα ξεκινήσει αν η κρίση δεν λήξει και δεν έχει αποκατασταθεί η διέλευση στα Στενά του Ορμούζ μέχρι τις αρχές Ιουνίου. Αν αυτό δεν γίνει, υπάρχουν προς επεξεργασία διάφορα σενάρια για να γίνει συντονισμένος τρόπος χρήσης των αποθεμάτων πανευρωπαϊκά και σχεδιασμός για να επιλυθούν τα όποια προβλήματα παρουσιαστούν.

Παράλληλα, έστειλε μήνυμα σιγουριάς και ασφάλειας για τον τουρισμό για την επερχόμενη θερινή σεζόν, συμπληρώνοντας, όμως, ότι αναμένεται μείωση στις αφίξεις από την Ασία.