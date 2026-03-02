Το πάγιο αίτημα για την κατάργηση του Ειδικού Φόρου Πολυτελείας 10% στα κοσμήματα άνω των 1.000 ευρώ, καθώς και την ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης της έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού στον κλάδο της αργυροχρυσοχοΐας, θέτει, εκ νέου, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας (ΒΕΑ), με αφορμή τη συμμετοχή του στην Athens International Jewellery Show 2026, που πραγματοποιείται στο Metropolitan Expo.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, το ΒΕΑ έδωσε το «παρών» στη σημαντικότερη επαγγελματική διοργάνωση του κλάδου κοσμήματος και αργυροχρυσοχοΐας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, έναν θεσμό που αναδεικνύει τη δημιουργικότητα, την εξωστρέφεια και τη διαχρονική αξία της ελληνικής βιοτεχνικής παραγωγής.

Επιπλέον σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο της κλαδικής του πολιτικής, το επιμελητήριο επιδότησε πλήρως το κόστος των εκθεσιακών περιπτέρων για επιχειρήσεις-μέλη του, ενισχύοντας έμπρακτα την εξωστρεφή τους δραστηριότητα.

Ο πρόεδρος του ΒΕΑ, Κωνσταντίνος Δαμίγος, παρέστη στα εγκαίνια της έκθεσης, παρουσία του υφυπουργού Ανάπτυξης, Αλέξανδρου Καλαφάτη, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή στήριξη του επιμελητηρίου στα δίκαια αιτήματα του κλάδου της αργυροχρυσοχοΐας, που αποτελεί έναν ιστορικό και εξαγωγικό τομέα της ελληνικής μεταποίησης, με σημαντικό αποτύπωμα στην απασχόληση και στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.

Το ΒΕΑ, με αυτή την αφορμή, υπενθυμίζει ότι κυρίαρχο ζήτημα παραμένει ο Ειδικός Φόρος Πολυτελείας, ένα μέτρο που θεσπίστηκε το 2010 ως έκτακτο εισπρακτικό εργαλείο, αλλά εξακολουθεί να επιβαρύνει δυσανάλογα έναν παραγωγικό και εξαγώγιμο κλάδο.

Όπως εξηγεί, σε σύγκριση με ανταγωνίστριες χώρες, όπως η Ιταλία και η Τουρκία, όπου δεν υφίσταται αντίστοιχη επιβάρυνση, τα ελληνικά κοσμήματα καθίστανται ακριβότερα, γεγονός που περιορίζει την ανταγωνιστικότητά τους και λειτουργεί αποτρεπτικά για ξένους επισκέπτες και εγχώριους καταναλωτές.

Παράλληλα, η εκτίναξη των τιμών του χρυσού και των πολύτιμων μετάλλων σε ιστορικά υψηλά επίπεδα την περίοδο 2025-2026 έχει συμπιέσει ασφυκτικά τα περιθώρια κέρδους των βιοτεχνιών ενώ το αυξημένο κόστος πρώτων υλών μετακυλίεται με δυσκολία στον τελικό καταναλωτή, ιδίως σε ένα περιβάλλον μειωμένης αγοραστικής δύναμης και επίμονων πληθωριστικών πιέσεων.

Ιδιαίτερα ανησυχητική χαρακτηρίζεται από το επιμελητήριο και η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού. Όπως σημειώνεται, η τέχνη του αργυροχρυσοχόου δεν προσελκύει πλέον επαρκώς τη νέα γενιά, με αποτέλεσμα τη γήρανση του ανθρώπινου δυναμικού και τον ορατό κίνδυνο απώλειας πολύτιμης τεχνογνωσίας. Το ΒΕΑ υπενθυμίζει ότι, επανειλημμένα, έχει ζητήσει την ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και τη στενότερη σύνδεση των σχολών με την αγορά εργασίας, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα και η συνέχεια του κλάδου.

Την ίδια στιγμή, οι επιχειρήσεις καλούνται να διαχειριστούν αυξημένη φορολογική επιβάρυνση, υψηλό ΦΠΑ, γραφειοκρατία και έντονες πιέσεις από φθηνά εισαγόμενα προϊόντα και το ταχέως αναπτυσσόμενο ηλεκτρονικό εμπόριο, που μεταβάλλει ριζικά τους όρους ανταγωνισμού.

Στο περιθώριο της έκθεσης, ο πρόεδρος και τα μέλη της διοίκησης του ΒΕΑ πραγματοποίησαν συναντήσεις με εκπροσώπους επιμελητηρίων και συλλογικών φορέων του κλάδου, επιβεβαιώνοντας τη σημασία του διαλόγου και της συνεργασίας για την προώθηση κοινών διεκδικήσεων.

Εκπαίδευση 712 ωφελούμενων με ουσιαστικό αποτύπωμα

Στο μεταξύ, το ΒΕΑ γνωστοποίησε με ανακοίνωσή του ότι, πρόσφατα, πραγματοποίησε υβριδική εκδήλωση για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου «Ενίσχυση και πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στην Περιφέρεια Αττικής», το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» με συγχρηματοδότηση της ΕΕ.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν η πορεία υλοποίησης, τα αποτελέσματα και τα οφέλη της δράσης, καθώς και χρήσιμα συμπεράσματα για τον σχεδιασμό μελλοντικών παρεμβάσεων.

Όπως δήλωσε ο κ. Δαμίγος, το πρόγραμμα σχεδιάστηκε ώστε να προσφέρει ουσιαστική υποστήριξη σε εργαζομένους και επιχειρήσεις, σε μια περίοδο όπου η ενίσχυση των βασικών και οριζόντιων δεξιοτήτων παραμένει επιτακτική.

Ιδιαίτερης σημασίας ήταν η δυνατότητα συμμετοχής και αυτοαπασχολούμενων – επιχειρηματιών, κατόπιν παρεμβάσεων του ΒΕΑ, διευρύνοντας έτσι το αποτύπωμα της δράσης. Οι θεματικές ενότητες κάλυψαν σύγχρονες ανάγκες, όπως πωλήσεις, μάρκετινγκ, επιχειρηματικότητα, social media και logistics.

Συνολικά, 712 ωφελούμενοι έλαβαν συμβουλευτική, καταρτίστηκαν και πιστοποιήθηκαν, ολοκληρώνοντας 90 ώρες κατάρτισης, επιβεβαιώνοντας τη σημασία στοχευμένων πρωτοβουλιών ανάπτυξης δεξιοτήτων για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της ανταγωνιστικότητάς τους.