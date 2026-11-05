Σοβαρή πίεση στα ταμειακά τους διαθέσιμα αντιμετωπίζουν οι βιοτεχνικές επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης, με σχεδόν εννέα στους δέκα επαγγελματίες (89%) να αξιολογούν τη ρευστότητά τους ως οριακή ή εντελώς ανεπαρκή.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του διμηνιαίου Οικονομικού Βαρομέτρου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) για το διάστημα Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου, το 73% των ερωτηθέντων διαθέτει κεφάλαια που επαρκούν μόλις για έναν έως τρεις μήνες λειτουργίας, αποτυπώνοντας την έντονη στενότητα που κυριαρχεί στον κλάδο.

Οι παράγοντες της πίεσης και οι καθυστερήσεις πληρωμών

Αναλυτικότερα, το 60% των συμμετεχόντων χαρακτηρίζει τη ρευστότητά του οριακή, το 29% ανεπαρκή και μόλις το 11% εξαιρετική.

Ως κυριότερο αίτιο της οικονομικής δυσπραγίας αναδεικνύεται η εκτίναξη του λειτουργικού κόστους (ενέργεια, πρώτες ύλες, μεταφορές) για το 44%, ενώ ακολουθούν οι συσσωρευμένες φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές (24%), η υποχώρηση της ζήτησης και των πωλήσεων (20%), οι καθυστερήσεις πληρωμών από πελάτες (10%) και η επιβάρυνση από την εξυπηρέτηση δανείων (2%).

Η έλλειψη ρευστότητας μετακυλίεται άμεσα στην αλυσίδα πληρωμών. Το 42% δηλώνει ότι καθυστερεί τις εξοφλήσεις προς τους προμηθευτές πρώτων υλών, το 24% μεταθέτει φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις, το 9% καθυστερεί τη μισθοδοσία και το 6% τις τραπεζικές δόσεις, ενώ μόλις το 19% καταφέρνει να εξυπηρετεί κανονικά όλες τις υποχρεώσεις του.

Επιφυλακτικότητα απέναντι στις Τράπεζες και στάσιμες προσδοκίες

Στο πεδίο των χρηματοδοτήσεων, ένα σημαντικό ποσοστό της τάξης του 37% απέφυγε συνειδητά να απευθυνθεί σε Τράπεζα κατά το τελευταίο έτος, είτε υπό τον φόβο απόρριψης, είτε εξαιτίας του υψηλού κόστους δανεισμού.

Από όσους κατέθεσαν αίτηση, μόλις το 5% έλαβε πλήρη έγκριση, το 6% έλαβε μικρότερο ποσό από το αιτούμενο και το 11% εισέπραξε απόρριψη, ενώ το 41% ανέφερε πως δεν χρειάστηκε δανεισμό.

Όσον αφορά τη γενική πορεία των επιχειρήσεων, το 45% δηλώνει ικανοποιημένο, το 16% κάνει λόγο για καλή εικόνα και το 39% για κακή. Για το επόμενο εξάμηνο, το 56% προεξοφλεί στασιμότητα, το 35% προβλέπει επιδείνωση και μόνο το 9% αναμένει βελτίωση των συνθηκών.

Ανθεκτικότητα στην απασχόληση και υποχώρηση του δείκτη συγκυρίας

Παρά τις αντιξοότητες, η συντριπτική πλειονότητα των επαγγελματιών επιλέγει τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, με το 88% να προτίθεται να κρατήσει σταθερό το προσωπικό του το επόμενο δίμηνο, έναντι 5% που σχεδιάζει προσλήψεις και 7% που προσανατολίζεται σε απολύσεις. Στο μέτωπο του τζίρου, το 45% κατέγραψε σταθερότητα, το 38% πτώση και το 17% άνοδο.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω τάσεων, ο δείκτης οικονομικής συγκυρίας του ΒΕΘ υποχώρησε στις 4,8 μονάδες το δίμηνο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου από τις 5,1 μονάδες του προηγούμενου διμήνου. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία δημοσκοπήσεων Interview σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 405 επιχειρήσεων-μελών του Επιμελητηρίου.