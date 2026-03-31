Ανανεώθηκε για έναν επιπλέον χρόνο και θα ισχύει έως τον Απρίλιο του 2027, το Πρόγραμμα Χορήγησης Θεωρήσεων (visa) βραχείας διαμονής στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, για Τούρκους πολίτες.

Το Πρόγραμμα της χορήγησης Visa Express όπως είναι γνωστό, ξεκίνησε να εφαρμόζεται στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, τον Απρίλιο του 2024, μετά από τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πέρυσι την ανανέωση για ένα επιπλέον χρόνο.

Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου δήλωσε σχετικά:

«Η ανανέωση του Προγράμματος Visa Express για ένα ακόμη έτος αποτελεί μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για την οικονομία των νήσων του Βορείου Αιγαίου. Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση και τα στελέχη του Υπουργείου Εξωτερικών για τη συνεργασία και την άμεση ανταπόκριση στο αίτημα της Περιφέρειας.

Το Πρόγραμμα αυτό έχει ήδη αποδείξει στην πράξη τη σημασία του, ενισχύοντας την τοπική οικονομία, τον τουρισμό και τη διασύνδεση με τη γειτονική Τουρκία.

Συνεχίζουμε με συνέπεια να διεκδικούμε μέτρα που στηρίζουν την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια των νησιών μας».