Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) απευθύνει αυστηρή προειδοποίηση για την πορεία του αμερικανικού δημόσιου χρέους, το οποίο έχει ήδη ξεπεράσει τα 38 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Ταμείου, αν δεν υπάρξουν αλλαγές πολιτικής, το χρέος ενδέχεται να αγγίξει το 140% του ΑΕΠ μέσα στην επόμενη πενταετία.

Το ΔΝΤ καλεί την Ουάσινγκτον να λάβει μέτρα για τον περιορισμό του δημοσιονομικού ελλείμματος, δίνοντας έμφαση στη μείωση των ανισορροπιών στο εμπορικό ισοζύγιο και στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.

Αν και αναγνωρίζει ορισμένες από τις ανησυχίες που έχουν διατυπωθεί από την πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ, διαφωνεί με τον τρόπο εφαρμογής των πολιτικών του, ιδίως σε ό,τι αφορά την ευρεία επιβολή δασμών.

Το Ταμείο επισημαίνει ότι οι ΗΠΑ οφείλουν να συνεργαστούν πιο στενά με τους εμπορικούς τους εταίρους, ώστε να αντιμετωπιστούν ζητήματα αθέμιτων πρακτικών και να επιτευχθεί συντονισμένη χαλάρωση των εμπορικών περιορισμών και των στρεβλώσεων στη βιομηχανική πολιτική που επηρεάζουν αρνητικά άλλες οικονομίες.

Παράλληλα, υπογραμμίζει πως μέτρα που σχετίζονται με το εμπόριο και τις επενδύσεις —όπως δασμοί ή έλεγχοι εξαγωγών για λόγους εθνικής ασφάλειας— θα πρέπει να εφαρμόζονται με σαφή στόχευση και όχι οριζόντια.

Αυξανόμενο χρέος και διευρυνόμενο έλλειμμα

Η αμερικανική οικονομία αντιμετωπίζει έντονες δημοσιονομικές πιέσεις. Το δημόσιο χρέος αυξήθηκε κατά περίπου 2,25 τρισεκατομμύρια δολάρια σε διάστημα ενός έτους και εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 39 τρισεκατομμύρια δολάρια έως τον Απρίλιο.

Ταυτόχρονα, το δημοσιονομικό έλλειμμα διευρύνθηκε από 1,4 τρισ. δολάρια το οικονομικό έτος 2022 σε περίπου 1,8 τρισ. δολάρια πέρυσι, με το ΔΝΤ να προβλέπει ότι τα επόμενα χρόνια θα κυμαίνεται μεταξύ 7% και 8% του ΑΕΠ — ποσοστό υπερδιπλάσιο από τους στόχους που έχει θέσει ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ.

Προειδοποίηση για τη σταθερότητα

Η επικεφαλής του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, μετά την ολοκλήρωση της ετήσιας αξιολόγησης της αμερικανικής οικονομίας, χαρακτήρισε το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών «υπερβολικά υψηλό», σημειώνοντας ότι η πρόκληση αυτή αναγνωρίζεται και από την ίδια την αμερικανική κυβέρνηση.

Στην τελευταία έκθεσή του στο πλαίσιο του Άρθρου IV, το Ταμείο εκτιμά ότι, εφόσον διατηρηθούν οι σημερινές πολιτικές, το δημόσιο χρέος των ΗΠΑ θα ανέλθει στο 140% του ΑΕΠ έως το 2031. Η αύξηση του βραχυπρόθεσμου δανεισμού και η επιδείνωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ ενισχύουν τους κινδύνους τόσο για την αμερικανική όσο και για τη διεθνή οικονομική σταθερότητα.

Παρότι προβλέπεται ότι η οικονομία των ΗΠΑ θα διατηρήσει ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 2,4% το 2026, το ΔΝΤ επιμένει στην ανάγκη κατάρτισης ενός αξιόπιστου σχεδίου δημοσιονομικής προσαρμογής, προκειμένου το χρέος να τεθεί σε βιώσιμη και σταθερά καθοδική τροχιά.

Αν και τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα θεωρούνται διεθνώς ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο, η συνεχής διόγκωση του χρέους ενδέχεται να αυξήσει το κόστος δανεισμού και να τροφοδοτήσει πληθωριστικές πιέσεις, με πιθανές επιπτώσεις στη συνολική οικονομική ισορροπία.