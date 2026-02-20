Αύξηση κατά 7%, προκύπτει και στην επιβατική κίνηση για τον Ιανουάριο του 2026 στο σύνολο των αεροδρομίων της χώρας, που διεξάγονται εμπορικές πτήσεις. Συγκεκριμένα, η επιβατική κίνηση έφτασε τα 2.908.244, έναντι 2.718.474 επιβατών το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2025.

Όσον αφορά τον αριθμό κινήσεων αεροσκαφών (αφίξεις και αναχωρήσεις αεροσκαφών εσωτερικού και εξωτερικού) για τον Ιανουάριο του 2026, στο σύνολο των 39 αεροδρομίων της χώρας, των οποίων τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας ασκεί, κυρίως, η ΥΠΑ, σημειώθηκε αύξηση κατά 6,8% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 25.998 πτήσεις, έναντι 24.332 πτήσεων πέρυσι.